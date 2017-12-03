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İşte M.Başakşehir - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE M.BAŞAKŞEHİR - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte M.Başakşehir - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında M.Başakşehir ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte M.Başakşehir - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak M.Başakşehir - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 14. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Mahmut Tekdemir, Kerim Frei, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Numan Çürüksu, Özer Hurmacı, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Andreas Beyer Maxso, Sokol Cikallleshi, Tugay Kacar, Anıl Karaer

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu, Serkan Çınar

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