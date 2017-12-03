İŞTE M.BAŞAKŞEHİR - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte M.Başakşehir - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak M.Başakşehir - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 14. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Mahmut Tekdemir, Kerim Frei, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Numan Çürüksu, Özer Hurmacı, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Andreas Beyer Maxso, Sokol Cikallleshi, Tugay Kacar, Anıl Karaer
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu, Serkan Çınar
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