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A. Bağcılar 0 - Erokspor 0
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A. BAĞCILAR 0 - EROKSPOR 0

A. Bağcılar 0 - Erokspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında A. Bağcılar ile Erokspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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A. Bağcılar 0 - Erokspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında A. Bağcılar ile Erokspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar, Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Hüseyin Çiray, Furkan Zengin (46' Murat Batuhan Abdikoğlu), Sezer Yıldırım, Recep Berk Elitez (72' Ömür Günaydın), Berat Eyüpoğlu (80' Ertuğrul Yıldırım)

Teknik Direktör: Armağan Turhan

Erokspor: Behram Zülaloğlu, Rızvan Şahin, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Serkan Gürses, Engin Berk Nebioğlu (82' Ertuğrul Köktürk), Barış Ataş, Adem Aydın, Safa Çağlar, Tolga Tekin, Alper Karaman (66' Savaş Yorulmaz), Mert Somay (85' Eray Pazar)

Teknik Direktör: İsmail Demirci

Hakem: Semih Kurt, Barış Çardaklı, Cem Özbay, Mehmet Ali Özer

Sarı Kartlar: DK 15: Adem Aydın (Erokspor), DK 16: Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Erokspor), DK 33: Barış Ataş (Erokspor), DK 33: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 61: Alper Karaman (Erokspor), DK 72: Abdulsamet İlgar (A. Bağcılar), DK 73: Mert Somay (Erokspor), DK 80: Halil İbrahim Mızrap (A. Bağcılar), DK 90: Murat Batuhan Abdikoğlu (A. Bağcılar)

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