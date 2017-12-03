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Anagold 24Erzincanspor 1 - Darıca G.Birliği 1
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ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 1 - DARICA G.BİRLİĞİ 1

Anagold 24Erzincanspor 1 - Darıca G.Birliği 1

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında Anagold 24Erzincanspor ile Darıca G.Birliği Erzincan 13 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Anagold 24Erzincanspor 1 - Darıca G.Birliği 1

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında Anagold 24Erzincanspor ile Darıca G.Birliği Erzincan 13 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca, Gökhan Çakır (73' Mükail Baydır), Müslüm Aydoğan, Cebrail Serçek, Gökhan Payal, Erman Kılıç, Fatih Baydemir (47' Cemal Doğu), Erdi Kasapoğlu, Sefa Küpeli (79' Gökhan Demir), Serkan Yola, Atilla Aybars Garhan

Teknik Direktör: Tuğrul Metin

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Sinan Turan (66' Doğancan Aynacı), Emrullah Kokoç, Hacı Şükrü Çiçek (35' Aziz Kızılgün), Bünyamin Karataş, Özer Kutlu, Alperen Doğan (90' Kerem Kaya)

Teknik Direktör: Mehmet Kılıç

Hakem: Lütfullah Aslan, Nurettin Çiçek, Oğur Aydoğdu, Abdurrahman Haymana

Goller: DK 16: Erman Kılıç (Anagold 24Erzincanspor), DK 47: Emrullah Kokoç (Darıca G.Birliği)

Sarı Kartlar: DK 26: Yusuf Orhan (Darıca G.Birliği), DK 51: Atilla Aybars Garhan (Anagold 24Erzincanspor), DK 73: Sefa Küpeli (Anagold 24Erzincanspor), DK 76: Özer Kutlu (Darıca G.Birliği), DK 78: Bünyamin Karataş (Darıca G.Birliği)

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