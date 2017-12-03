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MUĞLASPOR 1 - ANKARA DEMİRSPOR 1

Muğlaspor 1 - Ankara Demirspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında Muğlaspor ile Ankara Demirspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Muğlaspor 1 - Ankara Demirspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında Muğlaspor ile Ankara Demirspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Muğlaspor: Barış Başkan, Osman Bodur, Alican Özaltun, Alparslan Emre Çapar, Polat Ertek, Berkay Günay, Oğuzhan Yalçın (53' Haluk Ulaşoğlu), Ender Acar, Yağız Rüştü Aktaş (48' Enes Erdal İç), Veysel Kılıç (88' Ceyhun Elmas), Berkay Yüksel

Teknik Direktör: Mustafa Yağcı

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Hüseyin Erol, Barış Gök (71' Furkan Işıkdemir), Kerem Vapurluoğlu, Burak Öksüz, Celal Çırpanlı, Sebahattin Usta, Güney Tutcuoğlu (85' Okan Ünal), Burak Sürmeli, Çınar Tarhan (85' Barış Alper Yılmaz), Hasan Kaya

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

Hakem: Murat Türkoğlu, Şener İnan, Sezgin Şahbaz, Yücel Büyük

Goller: DK 3: Berkay Yüksel (Muğlaspor), DK 45: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 44: Celal Çırpanlı (Ankara Demirspor), DK 45: Alican Özaltun (Muğlaspor), DK 72: Burak Sürmeli (Ankara Demirspor), DK 80: Furkan Işıkdemir (Ankara Demirspor), DK 81: Alparslan Emre Çapar (Muğlaspor)

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