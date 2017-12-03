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Yeşil Bursa 2 - Gölcükspor 1
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YEŞİL BURSA 2 - GÖLCÜKSPOR 1

Yeşil Bursa 2 - Gölcükspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında Yeşil Bursa ile Gölcükspor Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Yeşil Bursa 2-1 kazandı.

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Yeşil Bursa 2 - Gölcükspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında Yeşil Bursa ile Gölcükspor Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yeşil Bursa 2-1 kazandı.

Yeşil Bursa: Ömürcan Çavuşoğlu, Mehmet Kalkan, Mustafa Emre Can (46' Tugay Meşekoparan), Furkan Emre Ünver, Berke Sağkan, Fatih Çakır (25' Burak Şahin), Ömer Gür, Ömer Çoban, Mertcan Erdem, Samet Taş (89' Kenan Uz), Ozan Karabacak

Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan

Gölcükspor: Sercan Yılmaz, Devrim Aksongur, Sedat Cengiz, Furkan Saki, Yunus Özdemir, Cenk Cengiz (69' Ahmet Özer), Onur Özcan, Furkan Öztürk, Berke Bıyık (70' Bahattin Saral), Ahmet Kutluer (59' Ömer Faruk Boz), Oktay Balcı

Teknik Direktör: Serdal Eroy

Hakem: Sinan Özcan, Zafer Gayretli, Ertan Demirci, Erdi Çetin

Goller: DK 14: Sedat Cengiz (Gölcükspor), DK 54: Ozan Karabacak (Yeşil Bursa), DK 65: Ozan Karabacak (Yeşil Bursa)

Sarı Kartlar: DK 51: Ömer Çoban (Yeşil Bursa), DK 75: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 78: Yunus Özdemir (Gölcükspor), DK 87: Ömer Faruk Boz (Gölcükspor), DK 90: Burak Şahin (Yeşil Bursa)

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