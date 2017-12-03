KADINLARIN DERBİSİNDE KAZANAN HALKBANK...

Halkbank ANKARA: 3

İlbank: 0

Salon: TVF-Başkent

Hakemler: Meryem Pelenk Tekol, Ayşim Erginay

Halkbank ANKARA: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Hande Naz Şimşek, Daimi Ramirez, Wilma Salas, Rachel Perez (Derya Çayırgan, Ezgi Dokuzlar, Simge Yalçın)

İller Bankası: Yaprak Erkek, Ceren Baysal Çağlar, Buse Ünal,, Mariana Aydın, Ceren Karagöl, Vanelys Santos (Ceren Önal, Zeynep Oturan, İlayda İşçimen)

Setler: 25-15, 25-16, 25-22

Süre: 1.13 (20, 25, 28)

Vestel Venüs Sultanlar Liginde, Ankara’da oynanan 10.hafta maçında Halklank, İlbank’ı 3-0 mağlup etti.

Takımlar seremoniye Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Özel Eğitim Meslek Lisesi’Nden gelen voleybolcularla birlikte çıktı.

Maç dengeli ve karşılıklı sayılarla başladı. Servis yüzdelerindeki fark teknik molanın skorunu belirledi: 12-6. Teknik moladan onra da servis, atak ve blokta rakibine üstünlük kuran Halkbank, Aslıhan’ın servis turunda 25’i buldu ve 1-0 öne geçti: 25-15.

İkinci sete de takımlar köşelerden aldıkları sayılarla dengeli başladı. Sert olmayan servisler, takımlara kolay hücum imkanı sağladı. Rakibin savunma natalarını değerlendiren Halkbank, teknik molaya 12-10 önde girdi. Moladan sonra özellikle üçlü hücum turunda oyun ve skor üstünlüğü yakalayan Halkbank 7 sayılık fark yaptı: 20-12. Son sayıyı rakibin servis hatasından alan Halkbank 25-16 ile durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete iyi başlayan Halkbank, basit hatalarla sayı kaybetse de teknik molaya 12-8’le girdi. Moladan sonra basit hatalar yapan Halkbank’a karşı blok ve hücum üstünlüğü kuran İlbank 15-15’te dengeyi buldu. Skora 20-20’de bir kez daha eşitlik geldi. Bu skordan sonraki stres iyi voleybolu engelledi. Son sayıyı Daimi ile alan Halkbank seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.