TÜRK TELEKOM, ANKARAGÜCÜ İLE YARIŞIYOR...

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin (TBL) güçlü temsilcisi Türk Telekom, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu. Mavi Kaplanlar rakibini 35 sayı farkla 101-66 yendi. 12. maçından da galip ayrılan ve TBL’deki liderliğini namağlup sürdüren Türk Telekom şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Asbaşkanı Yalçın Aydın "Tüm çalışmalarımızı sezon sonunda şampiyon olmak için yapıyoruz, bugün de bu hedefimize biraz daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yenilenen yönetimi ve güçlü takım kadrosuyla sezona iddialı başlayan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü hız kesmiyor. Sezonun 12. haftasında Caferağa Spor Salonu’nda Bahçeşehir Koleji’ne konuk olan Mavi Kaplanlar maça, Ender Aslan, TJ Campbell, Serhat Çetin, Kaya Peker ve Orbay Kaya beşlisiyle başladı. İlk çeyreğe etkili başlayan konuk ekip, Nusret Yıldırım ve Kaya Peker’in pota altından bulduğu sayılarla öne geçti ve ilk çeyrek 20-28 Türk Telekom lehine tamamlandı.

2. çeyrekte oyun hızını artıran Mavi Kaplanlar, Ender Aslan’ın üçlükleriyle farkı çift hanelere çıkarttı. Özellikle çizgi dışından bulduğu sayılarla etkili olan konuk ekip devreyi, 51-36 önde kapattı.

3. çeyrekte oyunun kontrolünü iyiden iyiye eline alan Türk Telekom, rakibin farkı azaltma çabalarına izin vermedi ve periyotu 25 sayı farkla 72-47 önde tamamladı. Final periyotunda, rahat bir oyun sergileyen Mavi Kaplanlar, Bahçeşehir Koleji’nin oyundan düşmesiyle farkı 35 sayıya kadar çıkararak maçı 101-66 kazandı. TJ Campbell’in 24 sayıyla yıldızlaştığı maçta Ender Aslan 14 sayıyla skora katkı sağladı. Monroe sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Mavi Kaplanlar bu maçla, galibiyet serisini 12’ye çıkararak, TBL’deki liderliğini namağlup olarak sürdürdü ve şampiyonluk yolunda önemli bir maçı daha kazandı.

“Şampiyonluğa kilitlendik”

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Asbaşkanı Yalçın Aydın takımın iyi gidişinin moralleri yükselttiğini belirterek, 12 maçlık galibiyet serisinin şampiyonluk yolunda önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi. Aydın, “Biz yönetim olarak, takımımızla, hocamızla ve taraftarımızla şampiyonluğa kilitlendik. Önümüzdeki süreçte, Türk Telekom’un adını yeniden Avrupa’ya yazdıracağız. Tüm çalışmalarımızı sezon sonunda şampiyon olmak için yapıyoruz, bugün de bu hedefimize bir adım daha yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom kadrosu: Orkun Kemal Ertaş, Emre Uğurtürk, Ulaş Peker, Polat Kaya, Fikret Can Akın, Ender Aslan, Kaya Peker, Serhat Çetin, Orbay Kaya, Nusret Yıldırım, Recep Doğrusöz, Sercan Ergin, Tj Terrance Campbell,

Bahçeşehir Koleji: Ceyhun Altay, Evren Büker, K. Özkan, Yiğitcan Turna, Kerem Gönlüm, Ata Kahraman, Kerem Özkan, Hakan Yapar, Kutay Akpulat, Murat Göktaş, Soner Şentürk

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ali Köseoğlu, Yiğit Gönüştaş

1.Periyot : 20-28

2.Periyot (ilk yarı sonucu) : 36-51

3.Periyot : 72-47

4.Periyot (maç sonucu) : 66-101