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Mustafa Tuna maça geldi, Yiğiner makama gitti...
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MUSTAFA TUNA MAÇA GELDİ, YİĞİNER MAKAMA GİTTİ...

Mustafa Tuna maça geldi, Yiğiner makama gitti...

Ankara 19 Mayıs Stadyumu, 7 yıl sonra bir Ankaragücü maçında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gördü.

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Ankara 19 Mayıs Stadyumu, 7 yıl sonra bir Ankaragücü maçında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gördü.

Oğlunun başkanlıktan inmesi ardından 19 Mayıs Stadyumunun yolunu unutan, oğlunun yeni takımı Osmanlıspor maçlarından başka maçlara gitmeyen Melih Gökçek’in ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Tuna, liderlik karşılaşmasında yöneticilerin ve taraftarın çağrısını karşılıksız bırakmadı ve Ankaragücü – Ümraniye maçında tribündeki yerini aldı.

Karşılaşma başlamadan hemen önce maça gelen Mustafa Tuna, maçın 20’nci dakikasında başka programı nedeni ile 19 Mayıs Stadyumundan ayrıldı.

Takımın 2-1 kazandığı ve liderlik koltuğuna oturduğu karşılaşma ardından Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’i makamında kabul eden Mustafa Tuna, takım hakkında detaylı bilgi aldı.

Kulüp Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz’ın da katıldığı görüşme sonrası kulüp resmi internet sitesinden bir açkıklama yayınlayan Mehmet Yiğiner şu ifadelere yer verdi…

Bugün oynadığımız ve 2-1 galip geldiğimiz Ümraniyespor maçına gelerek, takımımıza ve bizlere destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa Tuna’yı makamında ziyaret ettik.

Ziyarette Sayın Başkanımıza bizi kırmayıp maçımıza geldiği için teşekkür edip, istişarelerde bulunduk.

Yoğun programı arasında bize vakit ayıran ve kulübümüze destek olmak için çalışmalar yürüten, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa Tuna’ya şahsım ve camiamız adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

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Eskikurt
2 Aralık 201723:01
Masllah selgibi akiyoruz onumuze ne glirse supuruyoruz allah nazardan saklasin isin mimari İsmail hoca ve onun cengaveri bizi her hafta sonumuzumutlu gecirmemize neden oluyorlar Baskani hocasi futbolcusu vede muhtesem taraftariyla adeta destan yaziyoruz ama nedense tribunleri dolduramiyoruz bir eksik bu dolu tribunlerde bulusmak umuduyla yeni zaferlere bulsmak umuduyla allaha emanet olun.
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