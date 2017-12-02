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BAŞKAN HOCA EL ELE, HEP BERABER TRİBÜNE....

Ankaragücü, en büyük rakibi Ümraniyespor’u 2-1 yenip liderlik koltuğuna oturunca 19 Mayıs Stadyumu coştu.

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Ankaragücü, en büyük rakibi Ümraniyespor’u 2-1 yenip liderlik koltuğuna oturunca 19 Mayıs Stadyumu coştu.

Taraftarlar, karşılaşma sonrası 10 haftada 9 galibiyet ve 1 beraberlik ile harika bir seriye imza atan başkan Mehmet Yiğiner ve teknik direktör İsmail Kartal’ı tribünlere çağırdı.

Taraftarın bu isteğine kayıtsız kalmayan Mehmet Yiğiner, İsmail Kartal ile birlikte tribünleri dolaştı. İsmail Kartal, kendini alkışlayan ve slogan atan taraftarların önünde eğilerek  tribünleri selamladı.

İşte 19 Mayıs Stadında özlenen görüntülerin videosu….

 
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