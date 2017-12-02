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Beşiktaş 3 - Galatasaray 0
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BEŞİKTAŞ 3 - GALATASARAY 0

Beşiktaş 3 - Galatasaray 0

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

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Beşiktaş 3 - Galatasaray 0

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson (82' Anderson Talisca), Tolgay Arslan (65' Gary Medel), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (88' Alvaro Negredo)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Jason Denayer (85' Martin Linnes), Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Younes Belhanda (69' Selçuk İnan), Badou Ndiaye, Garry Rodrigues (58' Yasin Öztekin), Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy

Goller: DK 46: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 70: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 90: Alvaro Negredo (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 25: Pepe (Beşiktaş), DK 35: Sofiane Feghouli (Galatasaray), DK 48: Fernando Reges (Galatasaray), DK 53: Tolgay Arslan (Beşiktaş), DK 61: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 65: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

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