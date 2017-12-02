KOMUTAN KENAN, KLASSPOR'A LİDERLİĞİ DEĞERLENDİRDİ...

Ankaragücü, evinde Ümraniyespor’u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Oynanan son 10 maçın 9’unu kazanan, 1’inde berabere kalan Ankaragücü’nde her maç ayrı bir oyuncu yıldızlaşıyor. Ümraniye maçında da sahanın yıldızı tartışmasız Kenan Özer oldu.

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Karşılaşma sonrası Klasspor mikrofonlarına liderlik sevincini paylaşan Kenan Özer “Sahaya çıkıp elimden geleni yapıyorum” dedi.

Bu sezon daha iyi hazırlandığını belirten Komutan lakaplı Kenan Özer “Geçen sezon belli eksiklerim vardı ama bu sezon kapattığımı düşünüyorum. Sezon başından beri de idman eksiğim de olmadı. Takım olarak bir sistem oturttu hocamız. Herkes görevini yapıyor. Takım olarak iyi olunca bireysel olarak da birileri çıkıyor. Çok mutluyuz. Bu liderliği ısrarla istiyorduk, hakkımız da olduğunu düşünüyorduk. Şimdi hedefimiz bunu korumak ve alt sıralar ile farkı açmak istiyoruz. Hep birlikte sezon sonuna kadar böyle mutlu olmak istiyoruz” dedi.

Sezon başında şu tabloyu tahmin edemediğini söyleyen Özer “ Takım oturmamıştı, yeni bir ekiptik. Artık hep üstlerde kalmayı hedefliyoruz. Golü kimin attığından çok takımın kazanmasın önemli. Sistemimiz her maç birini yıldızlaştırıyor. Takım oyunu olunca golü atmak birine nasip oluyor”

Passolig yüzünden tribünlerdeki boşlukların dolmasından mutluluk duyduğunu belirten Kenan Özer, galibiyeti taraftarların aldığını söyledi.