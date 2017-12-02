BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beşiktaş - Galatasaray maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:30'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Atıba Hutchınson, Tolgay Ali Arslan, Cenk Tosun, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy
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