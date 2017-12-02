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Beşiktaş - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
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BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beşiktaş - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Atıba Hutchınson, Tolgay Ali Arslan, Cenk Tosun, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy

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