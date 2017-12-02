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Kartal: "Bu yolun sonu nereye gider Rabbim bilir"
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KARTAL: "BU YOLUN SONU NEREYE GİDER RABBİM BİLİR"

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, "Sonuna kadar gideceğiz, taraftarımız sabretsin ve bize güvensin" dedi.

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TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, "Sonuna kadar gideceğiz, taraftarımız sabretsin ve bize güvensin." dedi.

İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Beş gündür takımdaki stresi atmak için çok uğraştık. Stres ilk yarıdaki oyunumuza da yansıdı. Bir kere geldiler ve gol attılar. İkinci yarıya çıkmadan 'Ankaragücü gibi oynamalıyız.' dedim. Kendi evimizde oynuyoruz ama niye bu kadar düşüyoruz diye kramponları değiştirmelerini istedim. Kaybedersek canınız sağ olsun, dedim." ifadelerini kullandı.

Rakibi baskı altına aldıklarında hata yapacağını da bildiklerini dile getiren Kartal, "Öne geçtikten sonra baskı kurdular biz de geriyi sağlama alıp skoru koruduk. Bu galibiyeti büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum." diye konuştu.

Ankara'nın iş adamlarının sarı-lacivertli kulübe destek vermesini isteyen Kartal, şunları söyledi:

"Ankaragücü başkentin tarihi takımı. Sonuna kadar gideceğiz, taraftarımız sabretsin ve bize güvensin. Ankaragücü’nü bu sene hak ettiği yere getireceğiz. Yakın zamanda güzel şeyler olacak. Yoldan geliyoruz, yola gidiyoruz. Bu yolun sonu nereye gider Rabbim bilir."

- Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise maça çok iyi başladıklarını belirterek, "Golü de bulduk. Ankaragücü'nün taraftar baskısı ve sert oyunuyla bizi yıldırmaya çalışacağını biliyorduk. Ancak ikinci yarının başında maalesef talihsiz bir gol yedik. Belki de maçın kırılma anı oldu." değerlendirmesini yaptı.

Kendi kalelerine attıkları golden sonra sarı-lacivertli ekibin üstlerine daha çok gelmeye başladığını vurgulayan Bektaş, şöyle konuştu:

"Çok basit top kayıpları yaptık, 2. golü de riskli bölge dediğimiz 1. bölgemizde bir pas hatasıyla yedik. Buraya futbol oynamaya geldik, bazı tatsızlıklar oldu. Buna sığınmıyoruz. Bu takım buralara tesadüfle gelmedi. Ankaragücü’nün galibiyetine gölge düşürmek için söylemiyorum. Saha kenarındaki kişiler daha dikkatli olmalı. Ankaragücü kazandı tebrik ediyorum. Bu kadar güzel taraftarı arkanıza alınca oyuna etki eder ister istemez. Keşke her takımın böyle taraftarı olsa."
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Tebrikler hocam
2 Aralık 201719:30
Hocam basta siz olmak uzere emegi gecenlere tesekkurler. Ancak doka israrinizi anlamadim.umut yokken kehindeyle basladiniz mecburen. Putsila ve doka uc kosmayan adam. Kaleciyi cikar geriye kalan 7 kisi canla basla mucadele ediyor. Kotu bir ilk yari 1-0 gerideyiz bu defa 45. Dk golu de gelmedi. İkinci yariya mukemmel baslayip ozellikle kenan sahsi ve israrci oyunuyla once beraberligi ve sonra istunlugu buldu. Tekmeye kafasini uzatan canla basla calisan fitbolcularimizi kutluyorum. Bu 15 dk takimi o kadar yordu ki hala ayni 11 devam. Sahadaki en kilolu doka hala sahada . Bir de her ikili mucadelede yerde fazla calimla olmayan kondisyonu tamamen bitti. İmraniye son yarim saat tek kale oynuyor defansa cekilmisiz orta sahayi ellerini kollarini sallayarak geciyorlar yuzde yuz gol kaciriyorlar hala otuncu degismedi. Sonunda dokayi cikarip ilhan giriyor. Ne beklersiniz ilhanla kehinde kontra cikislarda rakibi zorlasin. Boyle bir pozisyon goremedik. Bir kez olacakti ilhan ikiye ucde kehindeyle atak yapacakti kehindenin kosmaya niyeti ve gucu yok zayen bu olmayinca ilhan da topu kaptirdi. Kehinde 90 dk oynayamaz onun yerine daha diri biri girse defansta zorlanan arkadaslarina yardim ederdi. Yone olduk olduk dorildik ama uc puani aldik. Oyuncularimizi son dakikaya kadar super mucadele ettiler tbiz kartaldan oyuna daha erken mudahale etmesini bekliyoruz. Kehinde ve dokayla baslamak hata . Rakip forvetlerin kac kez cezasahasina girisleri var. Bizimkine top geldimi . Putsila fazla kosamasa da kritik yerde dogru hrk yapiyor. 7 futbolcunun canini didine takip kosmasi her zanan yetmez. En fazla vazgecemedigin 1 adam bu sekilde olmali. Goresun ve umraniye gibi ligin guclu iki takimini yenerek bize sanliAnkaragucumuze yarasir mutluluk yasattiklari icin hepinize tesekkurler. 90 dk destek olan seyircimize tebrikler. Sira ankarali isadamlarinda . İlce takimlarinin bile daha fazla maddi destek buldugu ligde Amkatagucune yapilmamasi ayiptir. Ligin en tepesinde olmak herzaman tehlikelidir. Her takim size daha bilenerek cikar. Gevsemeden devam edersek bizo kimse tutamaz. Bazi spor yorumculari bu maci kazanan kesin super lige cikar gibi abartili yorumlar yaptilar. Boyle birsey yok. 20 hafta 60 puan var . Gevseyen kaybeder . Basarilar diliyorum.
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