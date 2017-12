KARTAL: "BU YOLUN SONU NEREYE GİDER RABBİM BİLİR"

1

Tebrikler hocam

2 Aralık 201719:30

Hocam basta siz olmak uzere emegi gecenlere tesekkurler. Ancak doka israrinizi anlamadim.umut yokken kehindeyle basladiniz mecburen. Putsila ve doka uc kosmayan adam. Kaleciyi cikar geriye kalan 7 kisi canla basla mucadele ediyor. Kotu bir ilk yari 1-0 gerideyiz bu defa 45. Dk golu de gelmedi. İkinci yariya mukemmel baslayip ozellikle kenan sahsi ve israrci oyunuyla once beraberligi ve sonra istunlugu buldu. Tekmeye kafasini uzatan canla basla calisan fitbolcularimizi kutluyorum. Bu 15 dk takimi o kadar yordu ki hala ayni 11 devam. Sahadaki en kilolu doka hala sahada . Bir de her ikili mucadelede yerde fazla calimla olmayan kondisyonu tamamen bitti. İmraniye son yarim saat tek kale oynuyor defansa cekilmisiz orta sahayi ellerini kollarini sallayarak geciyorlar yuzde yuz gol kaciriyorlar hala otuncu degismedi. Sonunda dokayi cikarip ilhan giriyor. Ne beklersiniz ilhanla kehinde kontra cikislarda rakibi zorlasin. Boyle bir pozisyon goremedik. Bir kez olacakti ilhan ikiye ucde kehindeyle atak yapacakti kehindenin kosmaya niyeti ve gucu yok zayen bu olmayinca ilhan da topu kaptirdi. Kehinde 90 dk oynayamaz onun yerine daha diri biri girse defansta zorlanan arkadaslarina yardim ederdi. Yone olduk olduk dorildik ama uc puani aldik. Oyuncularimizi son dakikaya kadar super mucadele ettiler tbiz kartaldan oyuna daha erken mudahale etmesini bekliyoruz. Kehinde ve dokayla baslamak hata . Rakip forvetlerin kac kez cezasahasina girisleri var. Bizimkine top geldimi . Putsila fazla kosamasa da kritik yerde dogru hrk yapiyor. 7 futbolcunun canini didine takip kosmasi her zanan yetmez. En fazla vazgecemedigin 1 adam bu sekilde olmali. Goresun ve umraniye gibi ligin guclu iki takimini yenerek bize sanliAnkaragucumuze yarasir mutluluk yasattiklari icin hepinize tesekkurler. 90 dk destek olan seyircimize tebrikler. Sira ankarali isadamlarinda . İlce takimlarinin bile daha fazla maddi destek buldugu ligde Amkatagucune yapilmamasi ayiptir. Ligin en tepesinde olmak herzaman tehlikelidir. Her takim size daha bilenerek cikar. Gevsemeden devam edersek bizo kimse tutamaz. Bazi spor yorumculari bu maci kazanan kesin super lige cikar gibi abartili yorumlar yaptilar. Boyle birsey yok. 20 hafta 60 puan var . Gevseyen kaybeder . Basarilar diliyorum.