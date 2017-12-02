SAMSUNSPOR 0 - ESKİŞEHİRSPOR 4

Samsunspor 0 - Eskişehirspor 4
TFF 1.Lig 14. haftasında Samsunspor ile Eskişehirspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 4-0 kazandı.
Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Hasan Hatipoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Ömer Kandemir, John Chibuike, Ahmet Cebe (68' Halil İbrahim Pekşen), Kenan Karışık, Çağrı Ortakaya, Gökay İravul (46' Göksu Türkdoğan), Jonathan Ayite (72' Muhammet Beşir)
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
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Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Semih Güler, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin (87' Fıratcan Üzüm), Bruno Mezenga (75' Hasan Ayaroğlu), Uğur İnceman, Aykut Akgün, Hasan Hüseyin Acar, Chikeluba Ofoedu (81' Semih Şentürk)
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Sezgin Çınar, Furkan Ürün, Emre Kargın
Goller: DK 38: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 60: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 63: Erkan Zengin (Eskişehirspor), DK 78: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 2: Aykut Akgün (Eskişehirspor), DK 25: Erkan Zengin (Eskişehirspor), DK 27: Kenan Karışık (Samsunspor), DK 42: Çağrı Ortakaya (Samsunspor), DK 53: Abdülkerim Bardakçı (Samsunspor), DK 79: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 85: Kaan Kanak (Eskişehirspor)