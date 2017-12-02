AKHİSAR BEL. 0 - EVKUR Y.MALATYASPOR 0

Akhisar Bel. 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Akhisar Bel. ile Evkur Y.Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko, Daniel Larsson (41' Helder Barbosa), Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Ioan Hora (86' Muğdat Çelik), Marvin Emnes (46' Paulo Henrique)
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Adem Büyük (82' Emanuel Dening), Murat Yıldırım (75' Eren Tozlu), Michael Pereira, Aytaç Kara, Azubuike Godson (62' Rahman Buğra Çağıran), Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy, Barış Şimşek
Sarı Kartlar: DK 7: Aly Cissokho (Evkur Y.Malatyaspor), DK 44: Murat Yıldırım (Evkur Y.Malatyaspor), DK 53: Azubuike Godson (Evkur Y.Malatyaspor), DK 60: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Aytaç Kara (Evkur Y.Malatyaspor)
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