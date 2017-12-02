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K Karabükspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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K KARABÜKSPOR - GÖZTEPE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında K Karabükspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K Karabükspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak K Karabükspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 14. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Andreı Gabrıel Torje, Mustapha Yatabare, Crıstıan Tanase, Kerim Zengin, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Oleksandr Rybka, Gheorghe - Teodor Grozav, Luıs Ezequıel Ibanez

Teknik Direktör: Tony Popovıc

Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Adıs Jahovıc, Tanju Kayhan, Mılos Kosanovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Yoan Patrıck Gouffran

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Bahattin Şimşek, Serkan Olguncan, Mehmet Kısal, Onur Karabaş

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