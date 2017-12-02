K KARABÜKSPOR - GÖZTEPE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak K Karabükspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 14. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Andreı Gabrıel Torje, Mustapha Yatabare, Crıstıan Tanase, Kerim Zengin, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Oleksandr Rybka, Gheorghe - Teodor Grozav, Luıs Ezequıel Ibanez
Teknik Direktör: Tony Popovıc
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Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Adıs Jahovıc, Tanju Kayhan, Mılos Kosanovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Yoan Patrıck Gouffran
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Hakem: Bahattin Şimşek, Serkan Olguncan, Mehmet Kısal, Onur Karabaş
Maç Detayları - Canlı Anlatım