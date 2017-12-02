Y.ALTINDAĞ BEL. 0 - DÜZCESPOR 1

Y.Altındağ Bel. 0 - Düzcespor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 15. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Düzcespor Cebeci İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzcespor 1-0 kazandı.
Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli (75' Hüseyin Korkmaz), Efe Berker Özcan, Emrah Duman, Yalçın Eycan Kaya, Salih Yurt, Ömer Fırat Çelik, Emrah Sürücü (85' Utku Doğan), İsmail Sevindi, Oktay Kancı, Burhanettin Çakırefe
Teknik Direktör: Celal Genç
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Düzcespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Burçak Özkanca, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş, Kemal Ünal (86' Furkan Safi), Çağrı Tekin (83' Hüseyin İriç), Serhat Baştan, Muzaffer Özcanlı (68' Ahmet Üner), Buğra Temel
Teknik Direktör: Ahmet Duman
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Hakem: Erdem Temel, Ersin İşsever, Birkan Çanakcıoğlu, Ali Akdeniz
Gol: DK 90: Burçak Özkanca (Düzcespor)
Sarı Kartlar: DK 42: Efe Berker Özcan (Y.Altındağ Bel.), DK 69: Yalçın Eycan Kaya (Y.Altındağ Bel.), DK 90: Emrah Duman (Y.Altındağ Bel.)
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