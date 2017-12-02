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Pendikspor 2 - Nazilli Belediyespor 0
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PENDİKSPOR 2 - NAZİLLİ BELEDİYESPOR 0

Pendikspor 2 - Nazilli Belediyespor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 15. haftasında Pendikspor ile Nazilli Belediyespor Pendik Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Pendikspor 2-0 kazandı.

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Pendikspor 2 - Nazilli Belediyespor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 15. haftasında Pendikspor ile Nazilli Belediyespor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pendikspor 2-0 kazandı.

Pendikspor: Emre Aydın, Erol Yükseker, Ramiz Ok, Erdinç Pekgöz (78' Halil Karataş), Fatih Cerlek, Onur Karakabak (87' Aytaç Deniz), Berk Neziroğulları, Azad Filiz, Süheyl Çetin, Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu (90' Taha Tunç)

Teknik Direktör: Serhat Güller

Nazilli Belediyespor: Evren Özyiğit, Ayhan Tuna Üzümcü, Gökhan Dinçer, Bora Yelken, Nurettin Kayaoğlu (46' Mert Çapar), Fatih Üge, İlker Sayan (39' Halil Zeybek), Mert Çakar, Hakan Turan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Abdulkadir Kaplan (67' Tayfur Emre Yılmaz)

Teknik Direktör: Muharrem Uzun

Hakem: Burak Pakkan, Özcan Genel, Ali Tuna, Halil İbrahim Yıldırım

Goller: DK 24: Ramiz Ok (Pendikspor), DK 30: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor)

Sarı Kartlar: DK 57: Erdinç Pekgöz (Pendikspor), DK 72: Halil Zeybek (Nazilli Belediyespor), DK 76: Mehmet Feyzi Yıldırım (Nazilli Belediyespor), DK 88: Fatih Üge (Nazilli Belediyespor), DK 88: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor), DK 90: Bora Yelken (Nazilli Belediyespor), DK 90: Erol Yükseker (Pendikspor), DK 90: Nurettin Kayaoğlu (Nazilli Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: DK 90: Fatih Üge (Nazilli Belediyespor), DK 90: Berk Neziroğulları (Pendikspor)

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