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Kocaelispor 0 - Karacabey Birlik 0
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KOCAELİSPOR 0 - KARACABEY BİRLİK 0

Kocaelispor 0 - Karacabey Birlik 0

TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Kocaelispor ile Karacabey Birlik Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kocaelispor 0 - Karacabey Birlik 0

TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Kocaelispor ile Karacabey Birlik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Onur Öztonga, Onur Kandöken, Özgür Sürekçi, Burak Süleyman, Fatih Adıgüzel, Kerem Yıldırım (90' İshak Kurt), Gökdeniz Bayrakdar, Mehmet Avcı (66' Burak Özbakır)

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, Fatih Gültekin, İlyas Akan, Ömer Faruk Gümüş, Bünyamin Kasal (37' Ahmet Özdemir), Ali Serin, Yasin Tosun (84' Yusuf Efil), Batuhan Er, Emirhan Çolak (66' Oğuzhan Yılmaz), Sedat Dursun, Emre Akdağ

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Hakem: Erhan Kutlu, M.mithat Levent, İsa Doğanlar, Nabi İzci

Sarı Kartlar: DK 39: Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Birlik ), DK 50: Kerem Yıldırım (Kocaelispor), DK 56: Ahmet Özdemir (Karacabey Birlik ), DK 90: İlyas Akan (Karacabey Birlik )

Kırmızı Kart: DK 85: Ahmet Özdemir (Karacabey Birlik )

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