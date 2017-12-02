KOCAELİSPOR 0 - KARACABEY BİRLİK 0

Kocaelispor 0 - Karacabey Birlik 0
TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Kocaelispor ile Karacabey Birlik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Onur Öztonga, Onur Kandöken, Özgür Sürekçi, Burak Süleyman, Fatih Adıgüzel, Kerem Yıldırım (90' İshak Kurt), Gökdeniz Bayrakdar, Mehmet Avcı (66' Burak Özbakır)
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
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Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, Fatih Gültekin, İlyas Akan, Ömer Faruk Gümüş, Bünyamin Kasal (37' Ahmet Özdemir), Ali Serin, Yasin Tosun (84' Yusuf Efil), Batuhan Er, Emirhan Çolak (66' Oğuzhan Yılmaz), Sedat Dursun, Emre Akdağ
Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erhan Kutlu, M.mithat Levent, İsa Doğanlar, Nabi İzci
Sarı Kartlar: DK 39: Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Birlik ), DK 50: Kerem Yıldırım (Kocaelispor), DK 56: Ahmet Özdemir (Karacabey Birlik ), DK 90: İlyas Akan (Karacabey Birlik )
Kırmızı Kart: DK 85: Ahmet Özdemir (Karacabey Birlik )
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