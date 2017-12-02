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Halide Edip Adıvarspor 2 - Kemerspor 2003 0
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR 2 - KEMERSPOR 2003 0

Halide Edip Adıvarspor 2 - Kemerspor 2003 0

TFF 3.Lig 1.Grup 15. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Kemerspor 2003 Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 2-0 kazandı.

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Halide Edip Adıvarspor 2 - Kemerspor 2003 0

TFF 3.Lig 1.Grup 15. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Kemerspor 2003 Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 2-0 kazandı.

Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, İslam Altunkan, İbrahim Necipoğlu (36' Serkan Yavuz), Cemal Şener, Muhammed Raşit Şahingöz, Hüseyin Afkan, Emre Turan, Uğur Erk (69' Fatih Taşdelen), Emre Pınar (85' Mustafa Kara)

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Kemerspor 2003: İsmail Çetin, Volkan Can, Fikret Sevilgen, Barış Sağır (46' Atakan Cangöz), Abdulsamet Burak, İbrahim Dağaşan (75' Oğuz Sabankay), Ahmet Mümin Papaker, Doğukan Sinik, Deniz Ataç, Kaan Danilyan Karabakal (54' Yunus Gündoğdu), Lokman Erdoğan

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Hakem: Efe Tanrıverdi, Serdar Osman Akarsu, Mikail Can, Dursun Can

Goller: DK 24: Emre Pınar (Halide Edip Adıvarspor), DK 54: Emre Pınar (Halide Edip Adıvarspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Emre Pınar (Halide Edip Adıvarspor), DK 68: Volkan Can (Kemerspor 2003)

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