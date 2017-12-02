Sancaktepe Bel. 2 - Hatayspor 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Sancaktepe Bel. ile Hatayspor Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 2-0 kazandı.
Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Gökhan Çetinus, Erbay Eker, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Umut Koçin (83' Mehmet Abdullah Çoban), Süleyman Olgun, Melik Derin (63' Hamza Küçükköylü), Caner Solmaz, Selim Kayacı, İlker Avşar (90' Gökhan Lekesiz)
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Volkan Altınsoy, Mehmet Dingil (60' Serkan Koç), Mithat Yaşar (68' Selim Ilgaz), Oğuz Kocabal, Yılmaz Özeren, Taha Balcı, Caner Hüseyin Bağ, Hamza Gür (46' Mehmet Albayrak)
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Hakem: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp, Saddam Doğu Yılmaz
Goller: DK 6: Caner Solmaz (Sancaktepe Bel.), DK 45: Süleyman Olgun (Sancaktepe Bel.)
Sarı Kartlar: DK 34: Selim Kayacı (Sancaktepe Bel.), DK 68: Mehmet Albayrak (Hatayspor), DK 80: Oğuz Kocabal (Hatayspor), DK 81: Umut Koçin (Sancaktepe Bel.), DK 85: Yılmaz Özeren (Hatayspor)
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