KIRIKHANSPOR 1 - TİRE 1922 SPOR 2

Kırıkhanspor 1 - Tire 1922 Spor 2
TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında Kırıkhanspor ile Tire 1922 Spor Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 2-1 kazandı.
Kırıkhanspor: Ömer Kısa, Hüseyin Akmaz, Okan Aslan, Doğancan Topal, Yusuf Turhan, Egecan Çevir, Mustafa Sevim, Ahmet Karaman (70' Serkan Çelik), Semih Durmuş, Mertcan Dursun (66' Oğuzhan Bayıroğlu), Taylan Özgün
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
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Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan (55' Tolunay Yurtseven), Hasan Akdemir, Güner Okay, Orkun Dervişler, Ersin Aslantoğ, Nihat Yılmaz, Kemal Samet Özen (72' Furkan Tuşik), Mümin Talip Pazarlı, Mümin Aysever (86' Yunus Şimşek), Sefa Durmuş
Teknik Direktör: Nihat Balan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Şahin Berker, Mustafa Zıvalı, Emre Dursun, Yunus Emre Şahin
Goller: DK 21: Mümin Aysever (Tire 1922 Spor), DK 37: Semih Durmuş (Kırıkhanspor), DK 64: Kemal Samet Özen (Tire 1922 Spor)
Sarı Kartlar: DK 35: Egecan Çevir (Kırıkhanspor), DK 40: Mümin Talip Pazarlı (Tire 1922 Spor), DK 57: Nihat Yılmaz (Tire 1922 Spor), DK 69: Tolunay Yurtseven (Tire 1922 Spor), DK 69: Mustafa Sevim (Kırıkhanspor), DK 80: Okan Aslan (Kırıkhanspor)
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