﻿
Bugsaş Spor 2 - Fatih Karagümrük 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BUGSAŞ SPOR 2 - FATİH KARAGÜMRÜK 1

Bugsaş Spor 2 - Fatih Karagümrük 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 15. haftasında Bugsaş Spor ile Fatih Karagümrük Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bugsaş Spor 2-1 kazandı.

486 Okunma

Bugsaş Spor 2 - Fatih Karagümrük 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 15. haftasında Bugsaş Spor ile Fatih Karagümrük Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bugsaş Spor 2-1 kazandı.

Bugsaş Spor: Osman Kurtuldu, Kerem Gülbahar, Rıza Efendioğlu, Mahmut Boz, Eyüp Geyik, Kerem Şeras, Erkan Taşkıran, Ömer Bozan (66' Emre Torun), Harun Aydın, Sinan Kurt, Yıldıray Koçal (83' Raşit Sevindir)

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Fatih Karagümrük: Veysel Sapan, Hüseyin Tokmak, Gökcan Gelmen, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk (88' Güngör Kaya), Halil Uysal (3' İsmail Çipe), Gökhan Sazdağı (78' Hakan Albayrak), Ufuk Akyol, Sadık Eren Yıldırım, Feyyaz Aydil, Erkan Sancar

Teknik Direktör: Ferruh Özgün

Hakem: Yaşar Can Temizel, Emir Eray Eyisoy, Tolga Özcan, Nuri Karahançer

Goller: DK 5: Yıldıray Koçal (Bugsaş Spor), DK 20: Hüseyin Tokmak (Bugsaş Spor), DK 50: Ufuk Akyol (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: DK 50: Ömer Bozan (Bugsaş Spor), DK 56: Rıza Efendioğlu (Bugsaş Spor)

Kırmızı Kart: DK 2: Veysel Sapan (Fatih Karagümrük)

﻿

İşte Bugsaş Spor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler
16
Cemal Aydın: "Ankaragücü'ne cemaatçi oyuncu ve hoca sokmadım"
Altay 3 - Bugsaş Spor 3
Fatih Karagümrük 3 - Karşıyaka 5
Altay - Bugsaş Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Fatih Karagümrük - Karşıyaka maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿