BUGSAŞ SPOR 2 - FATİH KARAGÜMRÜK 1

Bugsaş Spor 2 - Fatih Karagümrük 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 15. haftasında Bugsaş Spor ile Fatih Karagümrük Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bugsaş Spor 2-1 kazandı.
Bugsaş Spor: Osman Kurtuldu, Kerem Gülbahar, Rıza Efendioğlu, Mahmut Boz, Eyüp Geyik, Kerem Şeras, Erkan Taşkıran, Ömer Bozan (66' Emre Torun), Harun Aydın, Sinan Kurt, Yıldıray Koçal (83' Raşit Sevindir)
Teknik Direktör: Mustafa Özer
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Fatih Karagümrük: Veysel Sapan, Hüseyin Tokmak, Gökcan Gelmen, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk (88' Güngör Kaya), Halil Uysal (3' İsmail Çipe), Gökhan Sazdağı (78' Hakan Albayrak), Ufuk Akyol, Sadık Eren Yıldırım, Feyyaz Aydil, Erkan Sancar
Teknik Direktör: Ferruh Özgün
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Hakem: Yaşar Can Temizel, Emir Eray Eyisoy, Tolga Özcan, Nuri Karahançer
Goller: DK 5: Yıldıray Koçal (Bugsaş Spor), DK 20: Hüseyin Tokmak (Bugsaş Spor), DK 50: Ufuk Akyol (Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: DK 50: Ömer Bozan (Bugsaş Spor), DK 56: Rıza Efendioğlu (Bugsaş Spor)
Kırmızı Kart: DK 2: Veysel Sapan (Fatih Karagümrük)
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