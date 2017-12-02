ANKARAGÜCÜ, RAKİPLERİNİ DEVİRE DEVİRE LİDER OLDU!

MKE Ankaragücü 2 - Ümraniyespor 1
TFF 1.Lig 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Mehmet Sak (81' Ferhat Kiraz), Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Kenan Özer, Arif Morkaya, Anton Putsila (85' Yusuf Abdioğlu), Doka Madureira (75' İlhan Parlak), Olanrewaju Kehinde
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Aaron Appindangoye, İbrahim Akdağ, Bulut Kaya (61' Cleyton), Andreas Vasilogiannis (82' Serdar Özbayraktar), Timur Temeltaş, Dimitar Rangelov (53' Emircan Altıntaş), Jean-armel Drole
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar, Çağatay Şahan
Goller: DK 20: Jean-armel Drole (Ümraniyespor), DK 48: Aaron Appindangoye (MKE Ankaragücü), DK 58: Kenan Özer (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 25: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 34: Mehmet Sedef (Ümraniyespor), DK 38: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 41: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 59: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), DK 65: Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor), DK 66: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), DK 67: Aaron Appindangoye (Ümraniyespor), DK 87: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 87: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü)