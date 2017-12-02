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Ankaragücü, rakiplerini devire devire lider oldu!
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ANKARAGÜCÜ, RAKİPLERİNİ DEVİRE DEVİRE LİDER OLDU!

Ankaragücü, rakiplerini devire devire lider oldu!

TFF 1.Lig 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

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MKE Ankaragücü 2 - Ümraniyespor 1

TFF 1.Lig 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Mehmet Sak (81' Ferhat Kiraz), Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Kenan Özer, Arif Morkaya, Anton Putsila (85' Yusuf Abdioğlu), Doka Madureira (75' İlhan Parlak), Olanrewaju Kehinde

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Aaron Appindangoye, İbrahim Akdağ, Bulut Kaya (61' Cleyton), Andreas Vasilogiannis (82' Serdar Özbayraktar), Timur Temeltaş, Dimitar Rangelov (53' Emircan Altıntaş), Jean-armel Drole

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Özgür Yankaya, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar, Çağatay Şahan

Goller: DK 20: Jean-armel Drole (Ümraniyespor), DK 48: Aaron Appindangoye (MKE Ankaragücü), DK 58: Kenan Özer (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 25: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 34: Mehmet Sedef (Ümraniyespor), DK 38: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 41: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 59: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), DK 65: Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor), DK 66: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), DK 67: Aaron Appindangoye (Ümraniyespor), DK 87: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 87: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü)
 

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Cankirili Simsar Seco
2 Aralık 201717:41
Geliyor geliyor Sampiyonluk Ankaraya geliyor. Super ligin Ata emaneti geri geliyor. By sene yeniden o sene
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