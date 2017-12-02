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İşte Akhisar Bel. - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE AKHİSAR BEL. - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Akhisar Bel. - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 14. haftasında Akhisar Bel. ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Akhisar Bel. - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 14. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Ioan Hora, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Danıel Alexander Larsson, Marvın Renato Emnes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Evkur Y.Malatyaspor: Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Aytaç Kara, Arturo Rafeal Mina Meza

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy, Barış Şimşek

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