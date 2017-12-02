İŞTE AKHİSAR BEL. - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Akhisar Bel. - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 14. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Ioan Hora, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Danıel Alexander Larsson, Marvın Renato Emnes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Evkur Y.Malatyaspor: Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Aytaç Kara, Arturo Rafeal Mina Meza
Teknik Direktör: Erol Bulut
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Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy, Barış Şimşek
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