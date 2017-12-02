﻿
Pendikspor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

PENDİKSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Pendikspor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 15. haftasında Pendikspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

271 Okunma

Pendikspor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 15. haftasında Pendikspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Pendik Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Pendik

Pendikspor: Süheyl Çetin, Berk Neziroğluları, Fatih Cerlek, Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Ramiz Ok, Erdinç Pekgöz, Erol Yükseker, Azad Filiz, Emre Aydın, Onur Karakabak

Teknik Direktör: Serhat Güller

Nazilli Belediyespor: Bora Yelken, Fatih Üge, Mert Çakar, İlker Sayan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Abdulkadir Kaplan, Nurettin Kayaoğlu, Gökhan Dincer, Ayhan Tuna Üzümcü, Hakan Turan, Evren Özyiğit

Teknik Direktör:

Hakem: Burak Pakkan, Özcan Genel, Ali Tuna, Halil İbrahim Yıldırım

﻿

16
Cemal Aydın: "Ankaragücü'ne cemaatçi oyuncu ve hoca sokmadım"
Nazilli Belediyespor 0 - Hacettepe Spor 5
Şanlıurfaspor 3 - Pendikspor 1
Nazilli Belediyespor - Hacettepe Spor maç kadroları belli oldu...
Şanlıurfaspor - Pendikspor maç kadroları belli oldu...
Pendikspor 3 - K.Maraşspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿