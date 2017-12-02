PENDİKSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Pendikspor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 15. haftasında Pendikspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Pendik Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Pendik
Pendikspor: Süheyl Çetin, Berk Neziroğluları, Fatih Cerlek, Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Ramiz Ok, Erdinç Pekgöz, Erol Yükseker, Azad Filiz, Emre Aydın, Onur Karakabak
Teknik Direktör: Serhat Güller
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Nazilli Belediyespor: Bora Yelken, Fatih Üge, Mert Çakar, İlker Sayan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Abdulkadir Kaplan, Nurettin Kayaoğlu, Gökhan Dincer, Ayhan Tuna Üzümcü, Hakan Turan, Evren Özyiğit
Teknik Direktör:
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Hakem: Burak Pakkan, Özcan Genel, Ali Tuna, Halil İbrahim Yıldırım
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