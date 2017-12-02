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Kırıkhanspor - Tire 1922 Spor maç kadroları belli oldu...
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KIRIKHANSPOR - TİRE 1922 SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kırıkhanspor - Tire 1922 Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında Kırıkhanspor ile Tire 1922 Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kırıkhanspor - Tire 1922 Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında Kırıkhanspor ile Tire 1922 Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Kırıkhan İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Şahin Berker yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Kırıkhan İlçe

Kırıkhanspor: Ömer Kısa, Okan Aslan, Ahmet Karaman, Semih Durmuş, Egecan Çevir, Mustafa Sevim, Hüseyin Akmaz, Doğancan Topal, Mertcan Dursun, Yusuf Turhan, Taylan Özgün

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Tire 1922 Spor: Ufuk Arslan, Nihat Yılmaz, Sefa Durmuş, Ersin Aslantoğ, Hasan Akdemir, Orkun Dervişler, Kemal Samet Özen, Mümin Talip Pazarlı, Güner Okay, Mümin Aysever, Fatih Gülmez

Teknik Direktör: Nihat Balan

Hakem: Şahin Berker, Mustafa Zıvalı, Emre Dursun, Yunus Emre Şahin

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