KOCAELİSPOR - KARACABEY BİRLİK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kocaelispor - Karacabey Birlik sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Kocaelispor - Karacabey Birlik maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 15. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erhan Kutlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kocaelispor: Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Gökdeniz Bayrakdar, Burak Süleyman, Özgür Sürekçi, Onur Öztonga, Mehmet Avcı, Yusuf Şenlik, Onur Kandöken, Kerem Yıldırım
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
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Karacabey Birlik : Ömer Faruk Gümüş, Yasin Tosun, Sedat Dursun, Emre Akdağ, Batuhan Er, Mehmet Mert Pala, Bünyamin Kasal, Ali Serin, Fatih Gültekin, İlyas Akan, Emirhan Çolak
Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erhan Kutlu, M.mithat Levent, İsa Doğanlar, Nabi İzci
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