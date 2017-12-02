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Kocaelispor - Karacabey Birlik sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KOCAELİSPOR - KARACABEY BİRLİK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kocaelispor - Karacabey Birlik sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 3.Grup 15. haftasında Kocaelispor ile Karacabey Birlik arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kocaelispor - Karacabey Birlik sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Kocaelispor - Karacabey Birlik maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 15. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erhan Kutlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kocaelispor: Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Gökdeniz Bayrakdar, Burak Süleyman, Özgür Sürekçi, Onur Öztonga, Mehmet Avcı, Yusuf Şenlik, Onur Kandöken, Kerem Yıldırım

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Karacabey Birlik : Ömer Faruk Gümüş, Yasin Tosun, Sedat Dursun, Emre Akdağ, Batuhan Er, Mehmet Mert Pala, Bünyamin Kasal, Ali Serin, Fatih Gültekin, İlyas Akan, Emirhan Çolak

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Hakem: Erhan Kutlu, M.mithat Levent, İsa Doğanlar, Nabi İzci

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