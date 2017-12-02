Y.ALTINDAĞ BEL. - DÜZCESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Y.Altındağ Bel. - Düzcespor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 15. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Cebeci İnönü Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erdem Temel yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Cebeci İnönü
Y.Altındağ Bel.: Oktay Kancı, Emrah Sürücü, Salih Yurt, Ömer Fırat Çelik, Burhanettin Çakırefe, Bülent Kalecikli, Yalçın Eycan Kaya, Emrah Duman, Efe Berker Özcan, Mustafa Gürbüz, İsmail Sevindi
Teknik Direktör: Celal Genç
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Düzcespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Muzaffer Özcanlı, Serhat Baştan, Çağrı Tekin, Buğra Temel, Kemal Ünal, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Burçak Özkanca, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş
Teknik Direktör: Ahmet Duman
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Hakem: Erdem Temel, Ersin İşsever, Birkan Çanakcıoğlu, Ali Akdeniz
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