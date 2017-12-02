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Y.Altındağ Bel. - Düzcespor maç kadroları belli oldu...
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Y.ALTINDAĞ BEL. - DÜZCESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Y.Altındağ Bel. - Düzcespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 15. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Y.Altındağ Bel. - Düzcespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 15. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Cebeci İnönü Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erdem Temel yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Cebeci İnönü

Y.Altındağ Bel.: Oktay Kancı, Emrah Sürücü, Salih Yurt, Ömer Fırat Çelik, Burhanettin Çakırefe, Bülent Kalecikli, Yalçın Eycan Kaya, Emrah Duman, Efe Berker Özcan, Mustafa Gürbüz, İsmail Sevindi

Teknik Direktör: Celal Genç

Düzcespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Muzaffer Özcanlı, Serhat Baştan, Çağrı Tekin, Buğra Temel, Kemal Ünal, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Burçak Özkanca, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Hakem: Erdem Temel, Ersin İşsever, Birkan Çanakcıoğlu, Ali Akdeniz

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