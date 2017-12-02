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İşte Halide Edip Adıvarspor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
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İŞTE HALİDE EDİP ADIVARSPOR - KEMERSPOR 2003 MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Halide Edip Adıvarspor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 15. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Kemerspor 2003 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Halide Edip Adıvarspor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Kemerspor 2003 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 15. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı Efe Tanrıverdi yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vefa

Halide Edip Adıvarspor: Aytek Aşıkoğlu, İslam Altunkan, Uğur Erk, Cemal Şener, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Muhammed Raşit Şahingöz, Emre Turan, Hüseyin Afkan, İbrahim Necipoğlu, Uğur İmir

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Kemerspor 2003: Fikret Sevilgen, İbrahim Dağaşan, Deniz Ataç, İsmail Çetin, Volkan Can, Kaan Danilyan Karabakal, Ahmet Mumin Papaker, Lokman Erdoğan, Abdulsamet Burak, Barış Sağır, Doğukan Sinik

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Hakem: Efe Tanrıverdi, Serdar Osman Akarsu, Mikail Can, Dursun Can

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