İŞTE HALİDE EDİP ADIVARSPOR - KEMERSPOR 2003 MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Halide Edip Adıvarspor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Kemerspor 2003 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 15. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı Efe Tanrıverdi yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vefa
Halide Edip Adıvarspor: Aytek Aşıkoğlu, İslam Altunkan, Uğur Erk, Cemal Şener, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Muhammed Raşit Şahingöz, Emre Turan, Hüseyin Afkan, İbrahim Necipoğlu, Uğur İmir
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Kemerspor 2003: Fikret Sevilgen, İbrahim Dağaşan, Deniz Ataç, İsmail Çetin, Volkan Can, Kaan Danilyan Karabakal, Ahmet Mumin Papaker, Lokman Erdoğan, Abdulsamet Burak, Barış Sağır, Doğukan Sinik
Teknik Direktör: Şenol Fidan
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Hakem: Efe Tanrıverdi, Serdar Osman Akarsu, Mikail Can, Dursun Can
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