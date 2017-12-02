İŞTE BUGSAŞ SPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bugsaş Spor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Bugsaş Spor - Fatih Karagümrük maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 15. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Can Temizel yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Bugsaş Spor: Yıldıray Koçal, Rıza Efendioğlu, Kerem Gülbahar, Mahmut Boz, Harun Aydın, Sinan Kurt, Eyüp Geyik, Ömer Bozan, Erkan Taşkıran, Kerem Şeras, Osman Kurtuldu
Teknik Direktör: Mustafa Özer
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Fatih Karagümrük: Hüseyin Tokmak, Hüseyin Öztürk, Halil Uysal, Feyyaz Aydil, Ufuk Akyol, Sadık Eren Yıldırım, Erkan Sancar, Fatih Kuruçuk, Gökcan Gelmen, Gökhan Sazdağı, Veysel Sapan
Teknik Direktör: Ferruh Özgün
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Can Temizel, Emir Eray Eyisoy, Tolga Özcan, Nuri Karahançer
Maç Detayları - Canlı Anlatım