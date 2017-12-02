﻿
İşte Bugsaş Spor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE BUGSAŞ SPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bugsaş Spor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 15. haftasında Bugsaş Spor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

323 Okunma

İşte Bugsaş Spor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Bugsaş Spor - Fatih Karagümrük maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 15. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Can Temizel yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Bugsaş Spor: Yıldıray Koçal, Rıza Efendioğlu, Kerem Gülbahar, Mahmut Boz, Harun Aydın, Sinan Kurt, Eyüp Geyik, Ömer Bozan, Erkan Taşkıran, Kerem Şeras, Osman Kurtuldu

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Fatih Karagümrük: Hüseyin Tokmak, Hüseyin Öztürk, Halil Uysal, Feyyaz Aydil, Ufuk Akyol, Sadık Eren Yıldırım, Erkan Sancar, Fatih Kuruçuk, Gökcan Gelmen, Gökhan Sazdağı, Veysel Sapan

Teknik Direktör: Ferruh Özgün

Hakem: Yaşar Can Temizel, Emir Eray Eyisoy, Tolga Özcan, Nuri Karahançer

﻿

16
Cemal Aydın: "Ankaragücü'ne cemaatçi oyuncu ve hoca sokmadım"
Altay 3 - Bugsaş Spor 3
Fatih Karagümrük 3 - Karşıyaka 5
Altay - Bugsaş Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Fatih Karagümrük - Karşıyaka maç kadroları belli oldu...
Bugsaşspor'da 'Sinan Kurt' galibiyeti getirdi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿