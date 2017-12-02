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Sancaktepe Bel. - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SANCAKTEPE BEL. - HATAYSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sancaktepe Bel. - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Sancaktepe Bel. ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sancaktepe Bel. - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Sancaktepe Bel. - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 15. Haftasında Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Maltepe Hasan Polat

Sancaktepe Bel.: Süleyman Olgun, İlker Avşar, Melık Derın, Gökhan Çetinus, Umut Koçin, Mehmet Doğan, Selim Kayacı, Caner Solmaz, Bahadır Erol, Erbay Eker, Samet Akaydin

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Hatayspor: Mehmet Tayfun Dingil, Soner Örnek, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Volkan Altınsoy, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Hakem: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp, Saddam Doğu Yılmaz

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