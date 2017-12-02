SANCAKTEPE BEL. - HATAYSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sancaktepe Bel. - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Sancaktepe Bel. - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 15. Haftasında Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Maltepe Hasan Polat
Sancaktepe Bel.: Süleyman Olgun, İlker Avşar, Melık Derın, Gökhan Çetinus, Umut Koçin, Mehmet Doğan, Selim Kayacı, Caner Solmaz, Bahadır Erol, Erbay Eker, Samet Akaydin
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Hatayspor: Mehmet Tayfun Dingil, Soner Örnek, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Volkan Altınsoy, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Hakem: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp, Saddam Doğu Yılmaz
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