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1461 Trabzon - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...
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1461 TRABZON - DİYARBEKİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

1461 Trabzon - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında 1461 Trabzon ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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1461 Trabzon - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında 1461 Trabzon ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ömer Şivka yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

1461 Trabzon: Ogün Çebi, Ali Han Tunçer, Yüksel Şişman, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Sefacan Taşkolu, Semih Karadeniz, Melih Kabasakal, Rasimcan Değirmenci, Aykut Sevim, Aykut Civelek

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu

Diyarbekirspor: Emre Tosun, Mustafa Aydoğdu, Ercüment Balıkcı, Yusuf Yağmur, Mehmet Özdıraz, Abdullah Çetin, İhsan Turgut Kırveli, Gökhan Köseoğlu, Fatih Ergen, Aykut Çift, Osman Bayrak

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Hakem: Ömer Şivka, Murat Erölmez, Efe Kurtuluş, Gökhan Alkayalar

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