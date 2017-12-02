1461 TRABZON - DİYARBEKİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

1461 Trabzon - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 2.Grup 15. haftasında 1461 Trabzon ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ömer Şivka yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
1461 Trabzon: Ogün Çebi, Ali Han Tunçer, Yüksel Şişman, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Sefacan Taşkolu, Semih Karadeniz, Melih Kabasakal, Rasimcan Değirmenci, Aykut Sevim, Aykut Civelek
Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu
Haberleri İstatistikleri
Diyarbekirspor: Emre Tosun, Mustafa Aydoğdu, Ercüment Balıkcı, Yusuf Yağmur, Mehmet Özdıraz, Abdullah Çetin, İhsan Turgut Kırveli, Gökhan Köseoğlu, Fatih Ergen, Aykut Çift, Osman Bayrak
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ömer Şivka, Murat Erölmez, Efe Kurtuluş, Gökhan Alkayalar
Maç Detayları - Canlı Anlatım