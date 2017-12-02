ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çaykur Rizespor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Davıde Petruccı, Leony Leonard Kweuke, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Goran Alexander Sjöström Mılosevıc, Lıncoln Henrıque Olıverıa Dos Santos, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Ömer Alp Kulga, Andre Francısco Morıtz, Leandro Deyrınıo Kappel, Hüseyin Atakan Üner, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir, Cenk Güvenç, Alperen Yazıcı, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Serkan Gençerler, Gökmen Olgaç, Gürel Uzuner
Maç Detayları - Canlı Anlatım