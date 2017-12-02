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Çaykur Rizespor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...
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ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çaykur Rizespor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çaykur Rizespor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Davıde Petruccı, Leony Leonard Kweuke, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Goran Alexander Sjöström Mılosevıc, Lıncoln Henrıque Olıverıa Dos Santos, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Denizlispor: Ömer Alp Kulga, Andre Francısco Morıtz, Leandro Deyrınıo Kappel, Hüseyin Atakan Üner, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir, Cenk Güvenç, Alperen Yazıcı, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Serkan Gençerler, Gökmen Olgaç, Gürel Uzuner

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