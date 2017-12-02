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MKE Ankaragücü - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MKE ANKARAGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

MKE Ankaragücü - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 14. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Kenan Özer, Doka, Lanre Kehinde, Alihan Kubalas

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Bulut Kaya, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Boza Jean Armel Drole, Burak Öğür

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Özgür Yankaya, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar, Çağatay Şahan

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