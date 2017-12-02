MUSTAFA TUNA, ANKARAGÜCÜ'NÜN MAÇINA GELİYOR

﻿ Canlı Maç Anlatımı MKE Ankaragücü - Ümraniyespor

Maç Detayları - Canlı Anlatım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın Ankaragücü'nün bugün saat 13.00'te Ümraniyespor ile Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacağı kritik karşılamaya geleceği açıklandı. Bu gelişme ardından açıklamada bulunan Ankaragücü yönetim kurulu, "Büyük Şehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa Tuna, Ankara’nın en büyük markasına sahip çıkıyor" mesajında bulundu.

Yapılan açıklamanın tam metni:

"Göreve geldiği günden bugüne kadar şehrimizin takımı MKE Ankaragücü’müz ile ilgili pozitif mesajlar veren, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa Tuna, zirveye giden yolda takımımıza destek olmak adına 02.12.2017 Cumartesi günü (yarın) saat 13.00’da oynanacak olan MKE Ankaragücü – Ümraniyespor maçında tribünde olacaktır.

Kulübümüzün içinde bulunduğu problemlere duyarsız kalmayan, problemlerin çözümü ve kulübümüze katkı sağlama adına Başkanımız Mehmet Yiğiner ile istişarelerde bulunan Büyük Şehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa Tuna, Ankara’nın en büyük markasına sahip çıkıyor.

Yarın oynanacak MKE Ankaragücü – Ümiraniyespor müsabakasında Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa Tuna’nın katılımıyla birlikte, birlik – beraberlik içerisinde coşkuyu hep birlikte yaşamak için tüm Ankara halkını ve muhteşem taraftarlarımızı maça davet ediyoruz."