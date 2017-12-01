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Altınordu 0 - Gazişehir Gaziantep FK 2
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ALTINORDU 0 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 2

Altınordu 0 - Gazişehir Gaziantep FK 2

TFF 1.Lig 14. haftasında Altınordu ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 2-0 kazandı.

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Altınordu 0 - Gazişehir Gaziantep FK 2

TFF 1.Lig 14. haftasında Altınordu ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 2-0 kazandı.

Altınordu: Berke Özer, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Seydi Kayasoy, Musa Caner Aktaş, Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural (61' Barış Alıcı), Erdoğan Yeşilyurt (75' Fatih Aktay), Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mirkan Aydın (87' Enis Durak)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Özgür Özkaya (90' Okan Derici), Ahmet Kesim, Muhammet Ertürk, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (80' Samican Keskin), Pierre Webo, Yonathan Del Valle (65' Ermin Zec)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Burak Şeker, Ahmet Ayaz, Mehmet Ali Akkor, Gökçen Öztürk

Goller: DK 8: Uğur Arslan Kuru (Gazişehir Gaziantep FK), DK 58: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 28: Muhammet Ertürk (Gazişehir Gaziantep FK), DK 56: Deniz Vural (Altınordu), DK 90: Samican Keskin (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Mehmet Murat Uçar (Altınordu)

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