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Osmanlıspor, üst sıraları hedefliyor
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OSMANLISPOR, ÜST SIRALARI HEDEFLİYOR

Osmanlıspor, üst sıraları hedefliyor

Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’le karşılaşacak olan Başkent ekibi bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

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Osmanlıspor, Medipol Başakşehir’le oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde Batıkent Tesisleri’nde yapılan çalışmalar 1 saat sürdü. Antrenmana tam kadro çıkan Mor-Sarılı ekipte, tedavisi devam eden Tiago Pinto antrenmanın ana etabında takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde çalıştı.

Isınma koşusuyla başlayan günün tek antrenmanına, koordinasyona yönelik topla yapılan çalışmayla devam edildi. Daha sonra tam sahada gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan Mor-Sarılılar, tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

 

 

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