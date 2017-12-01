ALTINORDU - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Altınordu - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 14. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural, Berke Özer, Musa Caner Aktaş, Seydi Kayasoy
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Muhammed Himmet Ertürk, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Şeker, Ahmet Ayaz, Mehmet Ali Akkor, Gökçen Öztürk
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