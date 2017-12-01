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FİLEDE DERBİ HAFTASI...

Filede derbi haftası...

Vestel Venüs Sultanlar Liginde 10.maçlar yarın (2 Aralık, Cumartesi) oynanacak. Hafta, Ankara’da derbi maça sahne olacak

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Vestel Venüs Sultanlar Liginde 10.maçlar yarın (2 Aralık, Cumartesi) oynanacak. Hafta, Ankara’da derbi maça sahne olacak. Halkbank ve İlbank, Başkent Voleybol Salonunda karşı karşıya gelerek puan mücadelesi yapacak. Meryem Tekol-Ayşim Erginay hakem ikilisinin yöneteceği maçın başlama saati 15:00.

Çiktiği 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgi alan Halkbank 14.650 puanla 6, henüz galibiyeti bulunmayan İlbank ise 12. sırada yer alıyor.

İki takımın sayı yükünü Kübalı oyuncular sırtlıyor. Halkbank’ta Wilma Salas 178, İlbank’ta Yanelys Santos 128 sayılı katkı yaptı.

Kazanmak istiyoruz

Karşılaşmayı değerlendiren Halkbank Bayan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel, başkente yakışın bir maç olmasını temenni etti. Gürbüzsel, “Taraftarlarımız bu maçı izlemek adına tribünleri doldursunlar. Devrenin sonu gelirken son iki maçımızdan maksimim puanı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimizin verdiği emeğe saygı duyuyoruz. Ama kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

 

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