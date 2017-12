MUSTAFA KAPLAN: TEK RAKİBİMİZ CEBECİ STADI

Hacettepespor’un deneyimli teknik direktörü Mustafa Kaplan, maçlardaki en büyük rakiplerinin Cebeci Stadı olduğunu söyledi

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nde uzun yıllar görev yapan Mustafa Kaplan antrenörlük kariyerinde birçok teknik adamla çalıştığını söyledi. Kaplan, "Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman, Mesut Bakkal, Safet Susic ve rahmetli Tevfik Lav ile çalıştım. Hepsinden çok şey öğrendim" dedi. Gelecekte Süper Lig'de bir takım çalıştırmak istediğini belirten Kaplan, Hacettepespor'la gidebildiği yere kadar gitmek istediğini ifade etti.



GENÇLERİ SEVİYORUM

Ankara futboluna çok şey verdiğini, Ankara'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Kaplan, "Yaklaşık 11 yıla yakın Gençlerbirliği, 11 yıla yakın da Ankaragücü'nde çalıştım. Ben Ankara'ya mal olmuş gibi görüyorum kendimi. Geçen sene Giresun'a gittik. Giresun'da güzel işler yaptık. Sonrasın da da rahmetli İlhan Bey bizi buraya çağırdı. Burası benim evim… İyi bir aile ortamımız var. Gençlerbirliği'nin pilot takımı olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Ben genç oyuncularla çalışmayı seviyorum" diye konuştu.



BURADAKİ 4. SENEM

Hacettepe olarak tek hedeflerinin Gençlerbirliği'ne oyuncu vermek olduğunu söyleyen Kaplan, "Bu benim dördüncü senem… İlk sene şampiyon olmuştuk. İkinci sene play-off oynamıştık. Geçen sene kötü bir başlangıçtan sonra 4. hoca olarak biz geldik. Takımımızı kümede tutmuştuk. Ben çalıştığım süre içerisinde Gençlerbirliği'ne yaklaşık 12 tane oyuncu kazandırdım. Bizim amacımız burada oyuncuları yetiştirip Gençlerbirliği'ne sunmak. Gençlerbirliği'nde oynatıp Türk futboluna sunmak. Milli takım düzeyinde geçen sene 9, ondan önceki sene 8 ondan önceki sene de 7 oyuncu verdik. Ülke futboluna katkı yapıyoruz. Gençlerbirliği'ne katkı yapıyoruz"dedi.



"ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Mustafa Kaplan "Bizim yaş ortalamamız 21.4… U21'den almak istediğimiz oyuncular var. Gençlerbirliği'nden de bize gelecek oyuncular var diye bekliyorduk ama şimdi geleceklerini zannetmiyorum. Mert Çetin için söylemiştim bunu. O da bu hafta orada kalır. Kalması bizim için de iyi… Bizim oyuncularımıza örnek teşkil ettiği için aşağıdan alarak transfer yapmayı düşünüyoruz. Daha önce takım kaptanım vardı, A Takıma götürdüğüm Çağrı Bülbül... O şuanda Kastamonu'da oynuyor. Onu almayı düşünüyoruz" diye konuştu.



"İNŞALLAH ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG'E ÇIKAR"

AMATÖR futbol kulüplerinin maçlarına önem verdiğini belirten Kaplan sözlerine şöyle devam etti; "Ankara'daki amatör kümedeki hocalarıma bir şey söylemek istiyorum. Onlar emekçi insanlar, yıllarca altyapılarda, amatör kümelerde çok ter akıttılar. Bizde hocalar olarak oraya eğiliyoruz. Gidip onları seyrediyoruz. Oradan oyuncular getirmek istiyoruz. Amacımız genç oyuncuları bu tarafa getirmek... Ama Güneşspor'dan, ama Yurtkur'dan, Altındağ'dan oyuncular kazandırmak istiyoruz. Emekçi insanların emeğine saygı duymak lazım. Altyapılarımıza çok değer vermemiz lazım. Ankaragücü bugün 1. Lig'de oynuyor ama bir gidin altyapısını görün... Ben yıllarca o kulüpte çalıştığım için söylüyorum. Ben üzülüyorum. Doğru düzgün antrenman yapacak sahaları yok. Ama bizim öyle imkanlarımız var ki her kulübün imkanı böyle olması lazım. İnşallah Ankaragücü Süper Lig'e çıkar. Başka Ankara takımları 1. Lig'e çıkar. Ankara futbolunun bir an önce daha iyi yerlere gelmesini isterim..."



FUTBOLA ELVERİŞLİ DEĞİL

"Bizim en büyük rakibimiz Cebeci İnönü Stadı" diyen Kaplan, "Bizim takım Cebeci'de oynayamıyor. Ama biz deplasmanlara gittiğimiz zaman, iyi saha bulduğumuz zaman her takımı yenebilecek gücümüz var. Cebeci Stadı'nın hem zemini hem soyunma odaları hem de koridorlar futbol oynamaya pek elverişli değil"görüşünü beliritti.