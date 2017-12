İSMAİL KARTAL: BEN PES ETMEM

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, hayatta büyük konuşan biri olmadığını belirterek, “Ben asla hayalci bir insan değilim. Kolay kolay da pes etmem” dedi

TFF 1. Lig’de yakaladığı enerjiyle müthiş bir çıkış yakalayan MKE Ankaragücü, içinde bulunduğu tüm zorluklara rağmen zirvedeki takımlar arasına adını yazdırdı. Sorunları yansıtmayan, problem çıkarmayan, nezaketi ve kattığı huzur ile her zaman sabırlı olmayı ifade eden teknik direktör İsmail Kartal, açıkça söylemediği hedefleriyle de takımını baskı altına almadı. Yalnızca Türkiye’de değil bugün Avrupa’nın da en formda takımlarından olan Güçlüler, son 9 haftalık performansıyla Manchester City, PSV Eindhoven ve Valencia ile birlikte en az kaybeden takımlar arasında yer aldı. Başarının mimarlarından olan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, kurduğu sistemi, takımdaki son durumu, transferde beklentilerine, ligdeki hedeflerine açıklık getirdi.

“Biz ‘tam’ olmadık”

Nazik, sabırlı ve kendinden emin duruşunuz ile takım bir noktaya geldi. Bugün huzurlu bir Ankaragücü var. Bu noktaya nasıl gelindi?

-Ben çok büyük konuşmayı seven bir insan değilim. Bir şey dediğinizde bunu gerçekleştirmeniz gerekir; benim hayat felsefem bu. Yapabileceğimizin sözünü vermeliyiz. Bugün Arsenal’de 20 yıldır takımın başında Arsene Wenger bulunuyor. 60 milyon euro’ya Lacazette’yi ve bunun gibi futbolcuları transfer ediyorlar. ‘Bize zaman lazım, sabır lazım’ diyor. Bir tane şampiyonluğu yok ve halen sabırdan bahsedebiliyor. Ben hayalci bir insan değilim. Sezon başı santraforsuz, sağ beksiz, sıkıntıların olduğu bir ortamda lige başladık. Ben önce bir ‘tam olmalıyız’ diyordum. Biz tam olmadık ve halen de tam değiliz. Karakterli bir oyuncu grubu oluştu. Müthiş samimi bir ortamda inançla çalışıyoruz. Temkinli olma nedenim, önümüzü görmemiz gerektiğindendi. Herkes birbirini görsün, ligi görsün. Sistemimizi kurmamız lazımdı. Bizim ligdeki yerimizi merak ediyordum, ediyorum. Gidişata göre konuşmak gerekiyordu. Bizim elbette bir hedefimiz var ama bunu ön plana çıkarmadan konuşmamız gerekiyordu.

Ligdeki rakipler Ankaragücü’ne daha hırslı oynuyor gibi...

-Rakipler de bizimle oynarken daha farklı bir psikolojiyle sahaya çıkıyor. Yenilmesi zor bir takım olduk, taraftarlarımızın verdiği enerji, dolu tribünler, medyanın ilgisi, bizimle oynayan takımları da daha iyi motive ediyor diye düşünüyorum. Ama biz iyi bir hava yakaladık. Hedeflerimize emin adımlarla yürümek istiyoruz.

Hedef ve lige bakışınız değişti mi?

-Futbolcularımız ligi tanıdı, biz de neler yapabiliyoruz bunu görüyoruz. Eksiklerimiz, sakatlarımız var. TFF 1. Lig tamamen fizik gücünün önde olduğu bir lig. Sakatlarımızın yerine görev alan arkadaşlarımız da elinden geleni yapıyor ve takım olarak iyi çalışmamızın karşılığını alıyoruz.

Taraftara teşekkür etti

Zorlu sürçte pes etmeyi düşündünüz mü?

-Ne yaptığımı biliyorum, dünya futbolunu da yakından takip ediyorum. İlk 4 hafta herkesin her yerde oynadığı tam olarak da hazır olmayan bir takım ile sezona başladık. Bazı yenilgi ve beraberlikleri hak etmedik diye düşünüyorum. Ama işimi iyi yaptığımı düşünüyorum. Zaman zaman gelen tepkileri de aşabileceğimizi düşündüm. Kolay kolay pes etmem. Hep birlikte olumsuz gidişatı değiştirebileceğimize inandık. Bunu şu an değiştirdik gibi. Hiçbir şey bitmiş değil. Daha yolun yarısındayız. Her şeyin güzel tarafı, formanın hakkını veren savaşan bir takım sağladık. Teslim olmayacak bir takımız. Taraftarlarımız daha farklı bir beklenti içine girdi. Biz de bu beklentiye cevap vermek için sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Yarışın sonunda ligin neresinde oluruz inan bilemeyiz, her şey nasip. Sakatlık var, şanssızlık var, zorluklar var. Aşmamız gereken bir eşik vardı bunu yaptığımızı söyleyebiliriz. Taraftarlarımız takımına sahip çıkıyor, çıkmaya devam ediyor. Beni de destekliyorlar sağolsunlar. Biz inanıyoruz ve çok çalışıyoruz. Halkın takımı, emek takımı olan Ankaragücü için her şeyin farkındayız, bilincindeyiz. Bu özel kulübü hep birlikte hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz.

Transfer yapılabilecek mi?

-Takviye olabilir ama bazı gelişmeleri bekliyoruz. Gerçekten zorlu bir mücadele veriyoruz. Biz işimizi yapıyoruz. Şartlar uygun olursa, imkan olması halinde bir-iki oyuncu takviyesi olabilir.

İstatistiklerde önde bir takımınız var...

-Ligin en yaşlı 3. takımıyız ancak maçlara bakıyorsunuz bizim koşu mesafemiz, ikili mücadelelerimiz hep önde. Mücadeleden taviz vermiyor, savaşıyoruz. Biz kazanırız ya da kaybederiz ama bu karakterli oyuncu grubu ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Takım bazen geriye çok yaslanıyor maçlarda. Bu psikolojik mi yoksa bir taktik mi?

-Taktik olarak zaman zaman sahada farklı bir duruş sergiliyoruz. Eksik futbolcularımızı da göz önünde bulundurursak ligde zorlu rakiplerimiz var. 90 dakika içinde bazen hamle yapıyoruz bazen de oyunun belli bölgelerinde rakibi karşılıyoruz. Zaman zaman baskı yapıyor zaman zaman da rakibi geride karşılıyoruz. Oyunun içinde dizilim, duruşumuz maçın gidişatına, skora göre şekillenebiliyor. Bu da yeni bir takım olmamızdan kaynaklanıyor.