BİR MAÇTAN FAZLASI

Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile iki günde ameliyat ve tedavi masrafları için gereken para toplanırken, yarın oynanacak Ankaragücü-Ümraniyespor maçının geliri de minik Ecrin Naz’ın tedavisi için harcanacak.

Aydın çiftinin üç çocuğundan biri olan Ecrin Naz’ın, serebral palsili (beyin felci) ve skolyoz hastalığının ilerlemesi nedeniyle acil ameliyat olması gerekiyordu. Organları iflas etme noktasına gelen Ecrin Naz için harekete geçen Ankaragücü taraftarı ve kulüp yönetimi Aydın ailesinin yüzünü güldürdü. Gösterilen duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini kaydeden baba Metin Aydın şunları söyledi:



KREDİ ÖDÜYORDUM TEKRAR ÇEKEMEDİM



“Kızım, 3 yaşında beyin felci geçirdi. Rahatsızlığı sonucu omuriliği yavaş yavaş eğilmeye başladı. Skolyoz ameliyatı olması gerekiyordu. Bu ameliyat ve sonraki tedavi süreci masraflı olacaktı. Daha önce de Ecrin Naz için 35 bin TL kredi çekerek bir cihaz almıştım, kredisini ödüyorum. Keçiören Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak asgari ücretle çalışıyorum, kirada oturduğum ve kredi borcum olduğu için ameliyat için tekrar kredi çekemedim.

MAÇI AİLECEK İZLEYECEĞİZ

“25 yıldır Ankaragücü taraftarıyım ve trübünlerdeyim. Kızımın acil durumuna, Ankaragücü taraftarı ve Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner hassasiyet gösterdi. Taraftarımız ve bütün taraftar grupları yardımcı oldu. Sosyal medyada başlatılan yardım kampanyasında ameliyat ve sonrasındaki tedavi masrafları için gereken para iki günde toplandı. Kulüp Başkanımız Mehmet Yiğiner, ayrıca Ankaragücü-Ümraniyespor maçından elde edilecek gelirin kızımın tedavi masrafları ve eğitimi için verileceğini söyledi. Ayrıca bizi maça davet etti. Ailecek maça gidip izleyeceğiz. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum.”

MASRAFLARI İÇİN YAPRAK SARIYORDUM

Ecrin Naz’ın annesi Bilnur Aydın, 8 ay önce, 4 engelli annesi olarak, sosyal medyadan bir araya gelerek çocuklarının tedavi giderlerine katkıda bulunmak için yaprak sarmaya başladıklarını belirtti. Anne Aydın, “Çünkü tedavisi ve cihazları masraflı bir rahatsızlık. Devlet yıllık 90 seans özel eğitim alma hakkı veriyor fakat yeterli gelmediği için biz seans almaya devam ediyoruz. Rakamla sınırlandırılmaması lazım çünkü bu çocuklar eğitimi ömür boyu alması gerekiyor. Kampanya bizim için motivasyon oldu. Bu kadar parayı bir araya getiremezdik çünkü. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz.”

ECRİN NAZ’A İMZALI FORMA

Önceki gün Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Metin Aydın ile bir araya gelerek, kulüp sporcularının imzaladığı bir formayı Ecrin Naz’a vermesi için hediye etti. Yiğiner, “Ankaragücü taraftarı, camiası, Ankara halkı hem de rakip olduğumuz camialar bu kardeşimizin kızı için seferber oldular. Bu bizi çok duygulandırdı. Sporun kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma olduğunu bu olay bize tekrar göstermiş oldu. Biz camia olarak, gerek yöneticilerimiz gerek futbol takımımız gerek taraftarlarımız Ecrin Naz kızımızı yalnız bırakmayacağız. Bugün (dün) itibariyle Ecrin Naz’ın ameliyatı için gereken yeterli miktar toplandı ve hesap kapatıldı. Ancak biz Ankaragücü olarak bu hafta karşılaşacağımız Ümraniyespor maçının bilet gelirini Aydın ailesine bağışlayacağız. Bundan sonra Ecrin naz Ankaragücü’nün evladıdır. Ecrin Naz kızımızın eğitim ve diğer masraflarını da üstleniyoruz. Ecrin Naz’ın arkasında koskoca Ankaragücü camiası var” diye konuştu.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA

Ankaragücü ile Ümraniyespor arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin;

1. Kategori (VIP) 100 TL, 2. Kategori (Özel A-B) 75 TL, 3. Kategori (Kapalı A-B) 20 TL, 4. Kategori (Maraton) 17.5 TL, 5. Kategori (Kale arkası) 15 TL ve misafir takım 15 TL olduğu belirtildi.