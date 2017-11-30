YENİ ORDU STADI OTEL OLARAK DA HİZMET VERECEK!

Ordu'da UEFA standartlarında yapılan yeni stadyum ile ilgili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, yeni stadın otel olarak da hizmet vereceğini ifade etti.

Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki stat inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

Yaklaşık 300 işçiyle sürdürülen inşaat çalışmalarının sorunsuz ilerlediğini ifade eden Yılmaz, 22 bin kişilik seyirci kapasiteli yeni stadın Türkiye'de içerisinde otel bulunan ilk stat olacağı bilgisini verdi.

Enver Yılmaz, kaba inşaatın yüzde 80 oranında tamamlandığını ve stadın 103 milyon liraya mal olmasının beklendiğini de aktararak, "53 bin 952 metrekare alan üzerine inşa edilen stadı 2018-2019 futbol sezonunda hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Spor kompleksi olarak inşa edilen yeni stadın haziran ayında tamamlanacağını vurgulayan Yılmaz, "Gelirini sportif faaliyetlerde harcamak üzere yeni stadın kuzey tribünün altı, deniz tarafındaki bölümünü otel olarak da kullanmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 50 yataklı olması planlanan bu bölüm ilimizdeki otel ve yatak sayısına da katkı sunacaktır." diye konuştu.

Stadın teknik özelliklerine de değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni statta doğal çim sahası 105x68 metre ebatlarında sulu sistem ve alttan ısıtmalı olacak. Statta ayrıca 4 adet sporcu soyunma odası, bay-bayan hakemler için ayrı soyunma odaları, sporcu revir ve doping kontrol odaları, ev sahibi ve misafir sporcular için ayrı mescit ve abdesthanelerin yanı sıra 100 kişilik basın toplantı salonu, sporcu ve protokol röportaj alanları, UEFA, FIFA, federasyon ve işletme ofisleri, 202 kişilik masalı ve masasız basın tribünü, basın fuayesinden ulaşılan çalışma salonu, televizyon-radyo canlı yayın odaları ve panoramik stüdyo bulunacak."

Toplam 25 locanın yer alacağı stadın diğer teknik özelliklerini de aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Statta farklı tribünlerde olmak üzere 84 kişilik engelli ve 84 kişilik refakatçi seyirci tribünü, takım mağazası, kiralanabilir alan, kafeterya, teraslı, saha ve deniz manzaralı 2 restoran alanı bulunacak. Ayrıca stat içerisinde bay-bayan soyunma odaları, vitamin bar ve dinlenme alanına sahip 2 antrenman salonu, bireysel antrenmanlar için 10 salon, 3 adet misafir seyirci, 12 adet ev sahibi seyirci için bilet gişesi, 428'i kapalı, 126'sı açık olmak üzere toplam 554 araçlık otopark, 5 araçlık canlı yayın araç otoparkı, 11 araçlık engelli seyirci otoparkı ve stadyumun farklı bölümlerinde 26 merdiven ve 16 asansör bulunacak."

Yılmaz, stadın Ordu'ya kazandırılmasında katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet üyelerine de teşekkür etti.