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Süper Lig'de haftanın hakemleri
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SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 14. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 14. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Aralık Cumartesi:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe: Bahattin Şimşek

19.30 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus

3 Aralık Pazar:

14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.30 Medipol Başakşehir-Osmanlıspor: Halis Özkahya

19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Bülent Yıldırım

20.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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