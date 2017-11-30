SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 14. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Aralık Cumartesi:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe: Bahattin Şimşek
19.30 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus
3 Aralık Pazar:
14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.30 Medipol Başakşehir-Osmanlıspor: Halis Özkahya
19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
4 Aralık Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Bülent Yıldırım
20.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu