﻿
TFF 1.Lig'de 3 haftalık program açıklandı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

TFF 1.LİG'DE 3 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI!

TFF 1.Lig'de 3 haftalık program açıklandı!

TFF 1. Lig'de 15, 16 ve 17. haftanın maç programı belli oldu.

1438 Okunma

TFF 1. Lig'de 15, 16 ve 17. haftanın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de ilk yarının son üç haftasının maç programı şöyle:

15. hafta

8 Aralık Cuma:

18.00 İstanbulspor-Boluspor (Stadı henüz belli değil)

9 Aralık Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor (Kazım Karabekir)

15.30 Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü (Gaziantep)

15.30 Adanaspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)

10 Aralık Pazar:

13.00 Denizlispor-Samsunspor (Denizli Atatürk)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Altınordu (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor (Giresun Atatürk)

11 Aralık Pazartesi:

18.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor (Yeni Eskişehir)


16. hafta

15 Aralık Cuma:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)

16 Aralık Cumartesi:

13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

13.00 Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep)

15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor (Çaykur Didi)

17 Aralık Pazar:

13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)

15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor (Ankara 19 Mayıs)

18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor (Stadı henüz açıklanmadı)

18 Aralık Pazartesi:

18.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

17. hafta

22 Aralık Cuma:

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor (Giresun Atatürk)

23 Aralık Cumartesi:

13.00 İstanbulspor-Elazığspor (Vodafone Park)

13.00 Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

15.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Yeni Eskişehir)

15.30 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (5 Ocak Fatih Terim)

24 Aralık Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Samsunspor (Ümraniye Belediye)

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Kazım Karabekir)

15.30 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)

18.00 Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok (Manisa 19 Mayıs)

3
Ümit Özat sakatlıkların nedenini çözememiş!
1
Gençlerbirliği, Sivasspor maçına hazırlanıyor
1
Cavcav ailesine sevindirici haber geldi
Futbol Masası: "Ankaragücü kazanırsa zor tutulur"
1
Ankaragücü'nden örnek hareket
3
Ankara Demirspor stadında Milletvekili saldırısı...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿