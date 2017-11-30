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Cavcav ailesine sevindirici haber geldi
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CAVCAV AİLESİNE SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Cavcav ailesine sevindirici haber geldi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan'dan sevindirici bir haber geldi. Cavcav ailesinin doktoru Kadrid Kudret Hatioğlu, ameliyat süreci hakkında açıklama yaptı. 

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan'dan sevindirici bir haber geldi. Cavcav ailesinin doktoru Kadrid Kudret Hatioğlu, ameliyat süreci hakkında açıklama yaptı. 
Cavcav ailesinin doktoru Kadir Kudret Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murathan'ın sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.

"En kısa sürede taburcu olacak"

Murathan Cavcav'ın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki (GATA) ameliyatının Prof. Dr. Yusuf İzci ve Doç. Dr. Özkan Tehli tarafından yapıldığını ifade eden Hatipoğlu, "Ameliyat gayet başarılı geçti. 24 saatlik beklenilmesi gereken kritik kabul ettiğimiz bir zaman dilimi var. Murathan'ın önümüzdeki saatlerde yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, özel odaya alınması planlanıyor. En kısa sürede taburcu olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Murat Cavcav'ın 21 yaşındaki oğlu Murathan yönetimindeki otomobil, Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı'nda bariyerlere çarparak yaklaşık 6 metre yükseklikten Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçide düşmüştü. Kaza sonucunda beyninde hasar oluşan, kaburga ve kürek kemikleri kırılan Murathan, GATA'ya kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

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Ankaragüçlü Barıkentli Baboş
30 Kasım 201719:27
Başkanım bir Ankaragüçlü olarak,Allah şifa versin... Acınız, Acımızdır
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