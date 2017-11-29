FUTBOL MASASI: "ANKARAGÜCÜ KAZANIRSA ZOR TUTULUR"

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Gençlerbirliği’nde işler her gün daha da zorlaşıyor. İç sahada üst üste oynanacak maçlarla ilgili plan, iki karşılaşmada işlemedi. Osmanlıspor, kritik bir derbiyi kazanıp moral buldu. Mor-sarılar, şu an, iç sahadaki performansı ile ayakta durmaya çalışıyor.

Giresun’dan galibiyetle dönen ve seriyi sürdüren Ankaragücü, sezonun en kritik maçlarından birinde, lider Ümraniyespor ile 19 Mayıs Stadı’nda karşılaşacak.

KARADENİZ'İ HASARSIZ GEÇTİ

TFF Birinci Ligde zirveye koşar adım giden Ankaragücü, son maçta Giresunspor’u deplasmanda 1-0 yenerken, bu sezon Karadeniz ekiplerine karşı oynadığı üçüncü maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, daha önce Çaykur Rize’yi deplasmanda 4-1, Samsunspor’u ise Ankara’da 1-0 mağlup etmişti. Bu hafta sonu ise Ankara, lider ile takipçisinin kapışmasına tanıklık edecek. Süper Ligde ise Osmanlıspor, deplasmanda Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ise kendi evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

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Hafta sonunda başkent derbisi heyecanı vardı. İki takım da ateş hattındaydı ve kimse iyi futbol beklentisi içinde değildi. Beraberlik iki takıma da yaramayacağından, hem Gençlerbirliği hem de Osmanlıspor, birbirinin hatasını kolladı. Sonucu, Serdar Gürler’in iki golü belirlerken, Osmanlıspor moral buldu, Gençlerbirliği dertleri ile baş başa kaldı. Ankaragücü ise arkasına aldığı rüzgarla Giresunspor’u da kenara itti. Süper Lig için yanıp tutuştuğunu bir kez daha gösterdi. 700-800 sarı-lacivertli taraftarın, coşkusu da görülmeye değerdi. Yeni maçlara doğru giderken, takımların durumu ile ilgili olarak, Hürriyet Ankara Futbol Masası ekibinin görüşlerini aldık.

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SORULAR:

1- A.Gücü, farkı bire indirdi ve çok formda. Camia havaya girdi. Bu hafta, lider Ümraniyespor ile karşılaşacaklar. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz. Yarışın gidişatı için neler söylersiniz?

2- Gençlerbirliği, ligin en az gol atan en çok gol yiyen takımlarından. Özat’ın gelişi tartışmaları alevlendirdi. Dipteki, kırmızı-siyahlılar için küme düştü denilebilir mi ?

3- Osmanlıspor, sezonun en kötü maçlarından biri oynasa da derbiyi kazanmayı bildi. Serdar Gürler, formunu yeniden buldu. Onun bu çıkışı, takımı ateş hattından çıkarmaya yetecek mi ?

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Özgür Şahiner: Gençlerbirliği’nde, binanın temeli yanlış atılmış, üçüncü kata çıkıldıktan sonra hata fark edilmiş. Şimdi projeyi hazırlayan ustadan çözüm bulması bekleniyor.

Eray Görgülü: Önümüzdeki günlerde maddi sorunlar ön plana çıkmazsa, Ankaragücü bu ligi çok rahat bir şekilde şampiyon olarak göğüsler.

Deniz Gürel: Osmanlıspor’un kadro kalitesi ligde kalmayı hak ediyor. Ama çok iyi oyunculardan bazen bir takım çıkmıyor. Bu hafta Başakşehir, son maçta da Beşiktaş’tan puan almaları zor.

Fatih Tekeci: Takımlara ve oynadıkları futbola baktığımda, 21 maç olmasına rağmen şu sonucu çıkarıyorum. Gençlerbirliği için düştü demek için erken, fakat en büyük düşme adayı.

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Özgür ŞAHİNER

ARKASINA BAKMAZ

1- Ankaragücü şampiyonluğa fazlasıyla inanmış durumda. Bu hedef için gerekli olan; özveri, hırs, mücadele ve kazanma isteğini her maç biraz daha büyüterek ve temposunu yükselterek, koşusunu sürdürüyor. Bu takımın, taraftarın da gücünü arkasına alarak, 19 Mayıs Stadı’nda kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Lider ile oynamak zordur ancak bu maçta asıl baskıyı rakip yaşayacak. Ankaragücü kazanırsa, bu yarışta bir daha arkasına bakmaz gibi geliyor.

HUZURLU ORTAM YOK

2- Gençlerbirliği’nin sorunu çok büyük. Hem saha içinde hem de saha dışındaki gelişmeler, bu süreçten kurtulmalarının zor olduğunu gösteriyor. Takımın, kimyası, biyolojisi, motivasyonu, adına ne derseniz deyin, tam anlamıyla erozyona uğramış durumda. Başarı için huzurlu bir ortam gerekiyor. Gençlerbirliği’nde şu an böyle bir şey yok. Olması da bu saatten sonra mümkün değil. Düştü demek için erken ancak, düşmek için elinden geleni yapıyorlar.

YARDIMCI OLMALILAR

3- Osmanlıspor, son maçlarında hiç olmazsa iç sahada kazanmayı başarıyor. Serdar Gürler, bundan sonraki müsabakalarda da sonuca direk etki edecek gollerine ve asistlerine devam edip, mor-sarılı ekibe çok kritik puanlar kazandırır. Böyle bir yeteneğe sahip. Onun, sahadaki varlığı bile takım arkadaşlarını motive ediyor. Ancak, bir oyuncunun çabası ile olmaz. Josue, Umar, Doukara gibi isimlerin de artık taşın altına elini sokması gerekiyor.

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Eray GÖRGÜLÜ

ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU GİDİYOR

1- TFF 1. Lig’de bu haftadan sonra Ankaragücü deplasmanı, her takım için kâbus olacaktır. Bu takım, Ümraniyespor gibi lider de olsa. Sezonun ilk haftalarında bocalayan Ankaragücü, birkaç maç sonrasında, iyi bir takım hüviyetine bürünmeyi başardı. Önümüzdeki günlerde maddi sorunlar ön plana çıkmazsa, sarı-lacivertliler bu ligi çok rahat bir şekilde şampiyon olarak göğüsler.

KİMSE NE YAPTIĞINI BİLMİYOR

2- Gençlerbirliği’nde ligin başından beri yönetim de teknik heyet de ne yaptığını bilmiyor. Teknik Direktör Ümit Özat’tan, enkaz haldeki bu takımı ayağa kaldırmasını beklemek de hayalcilik olur. Zaten bu takımı sezon başında kuran kendisiydi. Dolayısıyla bu anlayışla devre arasında yapılacak transferlerden de hayır gelmez. Bana göre Gençlerbirliği, şimdiden küme düştü.

DEPLASMAN PUANLARI ŞART

3- Osmanlıspor’da, en azından kendi evinde, Gençlerbirliği’nde olmayan hayatta kalma belirtilerini görebiliyoruz. Ligin başından beri söylüyoruz, aslında Osmanlıspor’un kadrosu da iyi. Serdar Gürler’in git gide yükselen performansı da takıma çok fazla katkı sağlıyor. Osmanlıspor, kendi sahasındaki performansı deplasman maçlarına da taşıyabilirse, ligde kalır.

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Deniz GÜREL

DEVİRİP LİDER OLACAKLAR

1- ANKARAGÜCÜ henüz gerideyken bile, ilk yarıyı ilk üç içerisinde bitireceğini, Futbol Masası ekibi olarak tahmin ediyorduk. Liginin üstünde bir kadrosu, Süper Lig’in üstünde bir taraftar grubu var. Final gibi bir maça çıkacaklar. Lider Ümraniye’yi devirip liderliği almanın psikolojik bir üstünlüğü de olacak. Ankaragücü’nün kazanacağını düşünüyorum. Ekonomik bir sorun yaşamazsa Ankaragücü’nün rüzgarı ligin sonuna kadar sürecek gibi görünüyor.

LİGİN EN ZAYIF KADROSU

2- Gençlerbirliği ile ilgili endişelerimizi haftalardır dile getiriyorum. Maalesef ligin en zayıf kadrosu. Ümit Özat’la ya da Başkan Murat Cavcav’la ilgili eleştirilerle geçirecek vakit yok. Devre arasına kadar sırasıyla Sivas, Antalya, Kasımpaşa ve Bursa maçları var. Teknik ekip puana, yönetim devre arası transferlere kilitlenmeli. Gençler’in işi zor ama henüz hiç bir şey bitmiş değil. Fark açılmadan takviye yapılırsa ikinci yarı işler değişir.

ÖNLERİNDE ENGEL ÇOK

3 - Osmanlıspor çok ilginç bir takım. İyi oynadığı pek çok maçtan puan alamazken, en etkisiz olduğu maçların birinden 3 puanı aldı. Osmanlıspor’un kadro kalitesi ligde kalmayı hak ediyor. Ama çok iyi oyunculardan bazen bir takım çıkmıyor. Bu hafta Başakşehir deplasmandan, son maçta Beşiktaş’tan puan almaları zor. Geriye, arada oynayacağı Akhisar ve Alanya maçları kalıyor. Gençlerbirliği’ni yenmiş olsalar da ligde kalabilmek için önlerinde epey engel var.

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Fatih TEKECİ

ZİRVENİN TADI ŞİMDİ DAMAKTA

1- Ankaragücü, Ligin 13. haftasında bir günlüğüne de olsa zirvenin tadına baktı. O tat şimdi damakta. Lider Ümraniyespor’u kendi evinde yenip, zirvedeki yerini kalıcı hale getirmek A.Gücü’nün elinde. Kolay bir maç olmayacak. Ancak A.Gücü, takımdaki özgüven, ortaya koyduğu futbol ve en önemlisi de kendi evinde 12. adamın (taraftarın) desteğiyle Ümraniyespor’u mağlup edip, ligin zirvesine yerleşecektir. İsmail Kartal’a, bu maçla ilgili uyarım şu: Rangelov’a dikkat!

ATEŞTEYİM BEN ATEŞTE

2- Gençlerbirliği, ‘İlhan Cavcav’ adının verildiği sezona çok iddiasız bir kadroyla başlayıp, kendini ateşe attı. 13 haftadır, Çelik’in meşhur, “Ateşteyim ben ateşte” şarkısını söylüyor. Ümit Özat’ın gidişi ayrı, gelişi ayrı olay. Yönetim, devre arasında takımı kurtarmak için kesenin ağzını açacaktır, bundan eminim. Ama ne fayda. Lig’deki takımlara ve oynadıkları futbola baktığımda, daha 21 maç olmasına rağmen şöyle bir sonuç çıkarıyorum: Gençlerbirliği için düştü demek için erken, fakat en büyük düşme adayı.

UMAR VE SERDAR ÖNEMLİ SİLAHLAR

3- Osmanlıspor, her an maçın kaderini değiştirebilecek oyunculara sahip. Umar ve Serdar Gürler hızlı hücum anlamında takımın en önemli silahları. Futbolda birkaç oyuncunun çok formda olması elbette yeterli değil, fakat birkaç oyuncunun formunu yükseltmesi takımı ateşleyen unsurlardan biri. İrfan Buz, Osmanlı’nın bu sezonki en büyük sorunu olan ‘iki maç üst üste puan çıkaramama’ yönüne, zor da olsa M.Başakşehir deplasmanından çıkarılacak 1 puanla sor vermeye çalışmalı.

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