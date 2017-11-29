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Murat Cavcav'ın oğlu yoğun bakımda
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MURAT CAVCAV'IN OĞLU YOĞUN BAKIMDA

Murat Cavcav'ın oğlu yoğun bakımda

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav, geçirdiği trafik kazasının ardından beyninde oluşan hasar nedeniyle ameliyata alındı.

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Alınan bilgiye göre Murat Cavcav'ın 21 yaşındaki oğlu Murathan yönetimindeki otomobil, Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı'nda bariyerlere çarparak yaklaşık 6 metre yükseklikten Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçide düştü.

Kaza sonucunda beyninde hasar oluşan, kaburga ve kürek kemikleri kırılan Murathan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) kaldırıldı.

Ameliyata alınan Murathan'ın sağlık durumu hakkında AA muhabirine bilgi veren Cavcav Ailesi'nin doktoru Kadir Kudret Hatipoğlu, hastanın durumunun kritik olduğunu söyledi.

Murathan'ın dün akşam yağışlı havada arabasıyla arkadaşına giderken köprü üstünden kötü şekilde düştüğünü ifade eden Hatipoğlu, "Kaza OSTİM bölgesinde olmuş. Araba sol tarafa yani şoför tarafına düştüğü için Murathan, kafa travması kaburga ve kürek kemiği kırıklarıyla acil olarak GATA'ya getirilmiş. İlk tomografide beyin kafatasının sol tarafında 3 santimlik bir kanama saptandı." diye konuştu.

Hastanın yoğun bakıma alındığını ve 6 saat sonra tekrar kontrol tomografisi çekildiğini dile getiren Hatipoğlu, "Şuuru açık ve konuşuyordu. Aynı yırtık kontrol tomografisinde de görülünce ameliyatına karar veriliyor. Şu an ameliyatı devam ediyor. Güzel sonuç bekliyoruz. Beyindeki bir kanama her zaman için hayati risk taşır. Durumu kritik." ifadelerini kullandı.
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7
Gnc
29 Kasım 201719:15
Gecmis olsun insAllah sagligina kavusur mubarek gunde.
6
genclerli
29 Kasım 201718:02
Çok üzücü bir kaza .Çok geçmiş olsun,İnşallah en kısa zamanda sağliğına kavuşur,Allah yardımcısı olsun...
5
GB
29 Kasım 201717:46
Dualarımız Murathan ile... İnşallah en kısa zamanda ayağa kalkması dileğiyle geçmiş olsun diyorum.
4
Gazi
29 Kasım 201717:45
Rabbim şifa versin geçmiş olsun kimseye evlat acısı göstermesin
3
Çubukbeyi
29 Kasım 201717:37
Allah şifa versin geçmiş olsun .
2
060
29 Kasım 201715:59
Geçmiş olsun.
1
F.Kaya
29 Kasım 201715:55
Allah şifasını verir insallah en kisa zamanda
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