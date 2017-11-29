TUNA YILMAZ: "İSMAİL KARTAL'DAN HELALLİK ALDIM!"

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Ankaragücü basın sözcüsü Tuna Yılmaz, Radyospor’da katıldığı bir programda takımını değerlendirdi.

Ankaragücü’nün bugün geldiği noktayı değerlendiren Yılmaz, “Ankaragücü’nde başarı; yönetim, teknik heyet, futbolcu ve taraftar kenetlenmesiyle oldu. Burada hocamızın üstün gayretleri, takımdaşlık ruhunun ortaya çıkması bu başarıyı getirdi. Başarı da en büyük pay kuşkusuz teknik direktörümüz İsmail Kartal’dır. Kendisinden çok memnunuz. Olağanüstü bir hoca, olağanüstü çalışmalar yapıyor. Mütevazi ve karakterli. Taktik yönü çok iyi, rakipleri iyi analiz ediyor” dedi.

Takımın başına sezon başında İsmail Kartal getirildiğinde şahsen buna sıcak bakmadığını belirten Tuna Yılmaz, “Ancak zaman geçtikçe hata ettiğimi anladım ve hocamızdan helallik aldım. Böyle bir hoca olduğunu bilmiyordum. Kendisi de bana Futbolda böyle şeylerin olabileceğini belirtti. Taraftarımızın da önemli bir kısmı hocamıza sıcak bakmamıştı. Ancak Giresun’da taraftarımız maçtan sonra hocamızı soyunma odasından tribüne çağırdı ve alkışladı. Biraz önce antremandan çıktım. Muhteşem bir taraftar kitlesi antremana gelerek takıma destek verdi. Onlarda hocamızdan helallik aldılar ve kendisine büyük destek verdiler. Hocamızdan çok memnunuz. Kendisine de bunu söylüyoruz. Bugün Ankara’daki basın mensupları ile birlikte İsmail Kartal ile bir araya geldik. Orada da bir konu gündeme geldi. İsmail Kartal, Ankaragücü’nün Arsene Wenger’i olacak. Wenger 20 yıldır Arsenal’de. İsmail Kartal bizden ancak Milli Takıma gider. Kendisiyle uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Biz hocamızı asla bırakmayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Süper Lig şanslarını değerlendiren Yılmaz, “Yukarıya doğru iyi bir ivme yakaladık. Süper Lige çıkmaya kimse hayır demez. Ancak bu futbol. Yarın ne olacağı belli olmaz. Ancak şu var ki bu performansımızla Süper Lige göz kırptığımızı söyleyebiliriz. Hedefimiz tabii ki Süper Lig. Ama 2.yarı daha zor geçecek. Diğer takımların hedefleri belli oluyor. Daha zor maçlar oynanıyor. Lig daha çetin geçecek. Biz aynı performansı devam ettirebilirsek Ankaragücü Süper Ligde yer alır diyebiliriz” dedi.

Ümit Özat’ın Ankaragücü taraftarını suçlayıcı açıklamasına da değinen Yılmaz, “Konu hakkında biz gerekli açıklamayı yaptık. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu Gençlerbirliği’nin kendi problemi. İnşallah Gençlerbirliği ligde kalır. Bizde bir Başkent derbisi oynarız. Bizim özlemimiz budur” ifadelerini kullandı.

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